inDriver — альтернатива такси

inDriver — это интернет-агрегатор удобных, качественных и безопасных услуг пассажирских перевозок. Проект включает в себя сайт inDriver.ru и приложение для смартфонов «inDriver».
Главные отличия сервиса от обычного такси:
1. Низкие цены. Стоимость поездки пассажиры назначают сами.
2. Высокая скорость подачи авто. После выхода проекта на штатный режим работы (примерно за 2–3 недели) время ожидания автомобиля уменьшается до 3–5 минут.
3. Технологичность. При выполнении заказа пользователю доступна информация об имени водителя, марке автомобиля, рейтинг и отзывы. Удобство приложения заключается в том, что пассажир может отслеживать расстояние до водителя и его движение к месту назначения на карте города. Если звонки от водителей не поступают, заказ можно повторить одним кликом. В inDriver нет диспетчеров и телефонных номеров, все работает через Интернет. inDriver предоставляет полную самостоятельность как пассажирам, так и водителям.
Клиенты сервиса — социально активные люди, пользователи Интернета и мобильных устройств. Они недовольны качеством сервиса такси и их высокими ценами, хотят контролировать расходы, но не готовы отказываться от поездок или пользоваться услугами низкого качества.
Проект inDriver при успешном развитии установит в Тюмени новые стандарты предоставления услуг пассажирских перевозок, что станет реальным вкладом в рост качества жизни населения в городе.
Уже сейчас жители Тюмени могут бесплатно скачать приложение для смартфонов на операционных системах Android, iOS и Windows Phone. Кроме того, заказы можно делать на сайте inDriver.ru.
Пассажирам
Теперь пассажиры сами могут указывать цену, за которую хотят уехать. Больше не нужно звонить диспетчерам, достаточно указать, откуда и куда необходимо поехать на сайте или через удобное бесплатное приложение для смартфона. Разумеется, стоимость не должна быть слишком низкой, для того, чтобы на заявку откликнулись.
Приложение поддерживает GPS-геолокацию, что позволяет предоставлять пассажирам информацию о расстоянии до водителей и в режиме реального времени наблюдать за перемещением автомобиля на карте города. inDriver предусматривает ведение полной истории поездок водителя, поддержку пользовательских рейтингов и отзывов, наличие статуса «проверенного водителя» (подтвердившего свою личность документально). Все это позволяет пассажиру экономить время и деньги, получать нужный именно ему уровень сервиса.
Также можно звонить водителям из модуля «Свободные авто», выбирая автомобили, находящиеся рядом с вами и подходящие по минимальной цене.
Водителям
Ключевым отличием от служб такси является отсутствие единой диспетчерской и наличие механизма микротендеров — водитель выбирает из списка заказов именно тот, который устраивает его по цене и дальности маршрута, что позволяет оптимизировать нагрузку. Нет никаких графиков и смен, водители могут выходить на линию, когда им удобно. Водителем в inDriver может стать любой — профессиональный таксист, или просто автолюбитель, у которого есть свободное время.
Высокое качество предоставления услуг обеспечивается со стороны самих водителей, ведь тот, кто предоставляет их качественно, следит за состоянием авто, будет получать положительные отзывы пассажиров. Высокий рейтинг гарантирует большее количество заказов.
Присоединиться к inDriver просто — нужно установить бесплатное и удобное приложение, запустить его и пройти простую процедуру регистрации.
Скачать приложение — http://bit.ly/tumennews
* интернет-агрегатор услуг пассажирских перевозок «Сообщество независимых водителей» не является службой такси. Публичная оферта доступна на сайте indriver.ru