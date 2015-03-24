inDriver — альтернатива такси

3. Технологичность. При выполнении заказа пользователю доступна информация об имени водителя, марке автомобиля, рейтинг и отзывы. Удобство приложения заключается в том, что пассажир может отслеживать расстояние до водителя и его движение к месту назначения на карте города. Если звонки от водителей не поступают, заказ можно повторить одним кликом. В inDriver нет диспетчеров и телефонных номеров, все работает через Интернет. inDriver предоставляет полную самостоятельность как пассажирам, так и водителям.