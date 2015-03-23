Житель Тобольска застрелил собутыльника в день рождения

Через несколько часов выгнанный с праздника мужчина вернулся обратно, прихватив с собой самодельный пистолет. К тому времени все гости уже разошлись, в помещении оставались только именинник и его сестра. От криков собутыльника, который уже вошел в помещение цеха и устроил скандал с сестрой, подозреваемый проснулся. В процессе потасовки он выхватил пистолет из рук потерпевшего и выстрелил ему в голову. Мужчина скончался на месте.