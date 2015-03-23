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Житель Тобольска застрелил собутыльника в день рождения

23 марта 2015, 14:23
В Тобольске возбуждено уголовное дело против 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве собутыльника, с которым он вместе праздновал собственный день рождения.

По версии следствия, 20 марта в помещении мебельного цеха, принадлежащего родителям подозреваемого, компания отмечала его день рождения. В процессе распития спиртного один из гостей, 36-летний мужчина, начал себя вести агрессивно и присутствующим пришлось его выгнать. Однако на этом инцидент не был исчерпан.

Через несколько часов выгнанный с праздника мужчина вернулся обратно, прихватив с собой самодельный пистолет. К тому времени все гости уже разошлись, в помещении оставались только именинник и его сестра. От криков собутыльника, который уже вошел в помещение цеха и устроил скандал с сестрой, подозреваемый проснулся. В процессе потасовки он выхватил пистолет из рук потерпевшего и выстрелил ему в голову. Мужчина скончался на месте.

Следователи в настоящее время занимаются установлением всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело поч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

#Новости#Убийства#Следственный комитет#Алексей#Происшествия
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