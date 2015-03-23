Житель Тобольска застрелил собутыльника в день рождения

По версии следствия, 20 марта в помещении мебельного цеха, принадлежащего родителям подозреваемого, компания отмечала его день рождения. В процессе распития спиртного один из гостей, 36-летний мужчина, начал себя вести агрессивно и присутствующим пришлось его выгнать. Однако на этом инцидент не был исчерпан.
Через несколько часов выгнанный с праздника мужчина вернулся обратно, прихватив с собой самодельный пистолет. К тому времени все гости уже разошлись, в помещении оставались только именинник и его сестра. От криков собутыльника, который уже вошел в помещение цеха и устроил скандал с сестрой, подозреваемый проснулся. В процессе потасовки он выхватил пистолет из рук потерпевшего и выстрелил ему в голову. Мужчина скончался на месте.
Следователи в настоящее время занимаются установлением всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело поч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.