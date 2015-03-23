Выиграй билеты на выступление Руслана Белого

Тюмень встречает звезду стендапа Руслана Белого! Он выступит 26 марта в ресторане «Максимилианс» (ул. 50 лет Октября, 8Б). У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на выступление комика бесплатно.
Руслан Белый — талантливый артист и комедиант выступающий в модном жанре standup comedy. Принимал участие в разных юмористических шоу на телеканале ТНТ — «Убойная лига», «Убойной ночи», «Смех без правил», «Comedy баттл» и Standup The Brand New Show, в котором Руслан не только радует зрителя хлёстким юмором, но и является креативным продюсером. В творческих кругах его иногда называют «философом из Воронежа», говорится на фан-сайте Руслана.
Руслан Белый ведет активную концертную деятельность, в перерывах между концертами снимая новый сезон шоу StandUp.
Конкурс
Определите, в каких выступлениях Руслана звучали эти шутки и пришлите свои ответы на почту [email protected] с пометкой «Руслан Белый» до 9 утра 24 марта.
1. Одна принципиальная женщина может уничтожить целую расу
2. Сирены никуда не исчезли — они из океана перешли в клубы.
3. На Тольятти никогда не нападут трансформеры.
4. Раньше женщина сидела дома и ждала мужика, теперь мужик сидит дома и смотрит по Инстаграм, где шляется его баба.
В письме с ответами укажите свое имя, ник на сайте и номер телефона. Победители будут выбраны случайным образом среди авторов правильных ответов.