Выиграй билеты на выступление Руслана Белого

Руслан Белый — талантливый артист и комедиант выступающий в модном жанре standup comedy. Принимал участие в разных юмористических шоу на телеканале ТНТ — «Убойная лига», «Убойной ночи», «Смех без правил», «Comedy баттл» и Standup The Brand New Show, в котором Руслан не только радует зрителя хлёстким юмором, но и является креативным продюсером. В творческих кругах его иногда называют «философом из Воронежа», говорится на фан-сайте Руслана.