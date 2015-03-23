Тарифы ОСАГО в апреле вырастут на 40–60%

Напомним, что с 1 апреля в силу также вступают поправки в закон об ОСАГО, которые увеличивают максимальную сумму выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП со 160 до 500 тысяч рублей. Причем выплаты будут производиться по новой схеме — размеры компенсаций будут четко зависеть от вида травмы и ее тяжести. За сотрясение мозга от 15 до 25 тысяч рублей, за перелом плеча — 75 тысяч рублей, за перелом голени — от 20 до 90 тысяч рублей. Выплаты можно будет получать не дожидаясь окончания лечения. В результате выплаты страховых компаний по этому виду риска вырастут по предварительным расчетам с 1 до 21%. Еще одним бонусом для водителей станет изменения в методике расчета стоимости автозапчастей: выплаты по ним увеличатся в среднем на 20–25%.