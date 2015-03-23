Тарифы ОСАГО в апреле вырастут на 40–60%

Согласно документу под названием «О предельных размерах базовых ставок и коэффициентах страховых тарифов по ОСАГО», базовый тариф для подавляющего большинства транспортных средств увеличивается сразу на 40%. Одновременно с этим значительно больше становится так называемый «тарифный коридор», в пределах которого страховые компании могут увеличивать или уменьшать стоимость полиса. Если раньше он был равен 5%, то сейчас речь идет уже о 20%. То есть для легковых автомобилей физических лиц базовый тариф составит от 3432 до 4118 рублей (сейчас от 2440 до 2574 рублей).
К этому надо добавить еще и то, что с 1 апреля в 11 регионах страны (Камчатский край, Адыгея, Мордовия, Чувашия, Республика Марий Эл, а также Амурская, Воронежская, Мурманская, Курганская и Челябинская обл.) увеличивается территориальный коэффициент — до плюс 25%.
Напомним, что с 1 апреля в силу также вступают поправки в закон об ОСАГО, которые увеличивают максимальную сумму выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП со 160 до 500 тысяч рублей. Причем выплаты будут производиться по новой схеме — размеры компенсаций будут четко зависеть от вида травмы и ее тяжести. За сотрясение мозга от 15 до 25 тысяч рублей, за перелом плеча — 75 тысяч рублей, за перелом голени — от 20 до 90 тысяч рублей. Выплаты можно будет получать не дожидаясь окончания лечения. В результате выплаты страховых компаний по этому виду риска вырастут по предварительным расчетам с 1 до 21%. Еще одним бонусом для водителей станет изменения в методике расчета стоимости автозапчастей: выплаты по ним увеличатся в среднем на 20–25%.
Одновременно с увеличением базовых ставок Центробанк заявил о снижении стоимости ОСАГО для некоторых видов транспортных средств. Нижняя граница базового тарифа снизится: на легковые автомобили юридических лиц (на 22%), тракторы (на 25%), мотоциклы и мопеды (на 42%).