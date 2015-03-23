Пошутил над взрослым мужчиной — получил пулю

В уголовном деле говорится, что 4 и 5 февраля 2015 года ребятишки села Коктюль Ялуторовского района Тюменской области, кидали снежки в окна и дом 51-летнего Геннадия Квачева, «так как им было скучно и хотелось подшутить над взрослым человеком». 6 февраля они вновь продолжили «нападки» на дом мужчины, отойдя после этого на перекресток. Геннадий, будучи во дворе своего дома, произвел два прицельных выстрела из однозарядной винтовки с нарезным стволом модели ТОЗ-8 м с расстояния около 40 м. Пуля попала в левую руку 11-летнего мальчика, стоявшего с ребятами на перекрестке, который также принимал участие в «снеговом» побоище.