Пошутил над взрослым мужчиной — получил пулю

В уголовном деле говорится, что 4 и 5 февраля 2015 года ребятишки села Коктюль Ялуторовского района Тюменской области, кидали снежки в окна и дом 51-летнего Геннадия Квачева, «так как им было скучно и хотелось подшутить над взрослым человеком». 6 февраля они вновь продолжили «нападки» на дом мужчины, отойдя после этого на перекресток. Геннадий, будучи во дворе своего дома, произвел два прицельных выстрела из однозарядной винтовки с нарезным стволом модели ТОЗ-8 м с расстояния около 40 м. Пуля попала в левую руку 11-летнего мальчика, стоявшего с ребятами на перекрестке, который также принимал участие в «снеговом» побоище.
Мужчина объяснил свой поступок тем, что не смог больше терпеть издевательств детей, которые не только кидали снежки, но и оскорбляли его нецензурной бранью. От вины отказываться Геннадий не стал.
Врачи установили, что мальчику был причинен вред здоровью средней тяжести в виде сквозного ранения нижней трети левого предплечья с открытым краевым переломом левой локтевой кости.
В ходе следствия винтовка была изъята у Квачева.
Ялуторовская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура. Мужчине может грозить лишение свободы согласно ч.2 ст. 112 УК РФ.