Почему закрылись «Бубалех brothers»?

Почему тюменцы лишились фирменных бургеров, NashGorod.ru выяснил у одного из руководителей бургерной Артема Бедункевича.
По словам Артема, камнем преткновения стала, как и во многих кафе, расположенных в жилых домах, вытяжка. Во время ремонта ее установку согласовали с председателем совета дома и жильцами подъезда, однако с владелицей одной квартиры им тогда связаться не удалось: квартиру она сдавала, на письмо не отреагировала. Через какое-то время тюменка появилась и сказала, что вытяжка, которая была выведена на крышу, ее не устраивает. Причин было названо несколько — эстетически непривлекательная, закрывает солнце, однако, основная, по мнению Артема, то, что ей придется снизить цену за аренду квартиры. Она отказывалась от заключения мирового соглашения и сказала, что все равно добьется закрытия бургерной.
Через какое-то время посыпались жалобы: из жилинспекции, администрации Тюмени, прокуратуры. 5 марта с внеплановой проверкой пришли из Роспотребнадзора. В целом, нарушений они не нашли, однако сказали, что если с владелицей квартиры помириться не удастся, скорее всего, повод закрыть «Бубалех Brothers» найдется. Тюменка требовала демонтажа вытяжки, однако полноценной альтернативы братья Бедункевичи не видели, поэтому решили закрыть бургерную. «Владельцы других заведений говорили нам, что из-за борьбы с жильцами закрылось очень много кафе, хотя они и ремонты жильцам делали, и как только не пытались договориться с ними.
Конечно, мы остались в финансовом минусе и кто-то может назвать отказ от борьбы слабостью, однако мы не хотим, чтобы „Бубалех brothers“ ассоциировались со скандалами, жалобами в Роспотребнадзор и так далее», — говорит Артем. В целом, он настроен позитивно и уверен, что в любом случае полученный опыт ему пригодится, возможно, в раскрутке других заведений.
В настоящее время бывшие владельцы «Бубалеха» ищут новое помещение в нежилом здании.