Почему закрылись «Бубалех brothers»?

По словам Артема, камнем преткновения стала, как и во многих кафе, расположенных в жилых домах, вытяжка. Во время ремонта ее установку согласовали с председателем совета дома и жильцами подъезда, однако с владелицей одной квартиры им тогда связаться не удалось: квартиру она сдавала, на письмо не отреагировала. Через какое-то время тюменка появилась и сказала, что вытяжка, которая была выведена на крышу, ее не устраивает. Причин было названо несколько — эстетически непривлекательная, закрывает солнце, однако, основная, по мнению Артема, то, что ей придется снизить цену за аренду квартиры. Она отказывалась от заключения мирового соглашения и сказала, что все равно добьется закрытия бургерной.