На территории бывшей тюрьмы будут проводить квесты

Никто из участниц не имел ни малейшего представления о том, с чем придется столкнуться в процессе «освобождения». Для прохождения этапов «заключенным» предлагались подсказки, но для того чтобы понять их суть, нужно было максимально включить эрудицию и действовать только сообща.