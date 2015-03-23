На территории бывшей тюрьмы будут проводить квесты

Площадкой для эксперимента стал один из корпусов бывшей тобольской тюрьмы, в свое время носившей славу самой суровой в Сибири, сообщает отдел музейного маркетинга.
Никто из участниц не имел ни малейшего представления о том, с чем придется столкнуться в процессе «освобождения». Для прохождения этапов «заключенным» предлагались подсказки, но для того чтобы понять их суть, нужно было максимально включить эрудицию и действовать только сообща.
Прохождение этапа предполагало открытие очередной двери, которая либо двигала команду на шаг ближе к «желанной свободе», либо в случае ошибки возвращала на исходную позицию. За всеми передвижениями штрафуя, или поощряя участников, молча наблюдали «надзиратели».
Преодолев все трудности, через 1,5 часа счастливые «узники» выбрались на свободу и поделились своими впечатлениями.
После доработки данная программа будет запущена в работу и станет брендовым дополнением к экскурсии по Тюремному замку.