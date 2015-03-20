В Тюмени пройдет литературный квест

2 апреля в Международный день детской книги в группе центра «Семья» «ВКонтакте», а также в средствах массовой информации и на волнах радиостанции «Ребячья республика» будут размещены задания в виде ребусов, в которых организаторы зашифруют названия улиц и номера домов Тюмени, связанные с именами писателей и их произведениями.