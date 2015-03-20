В Тюмени пройдет литературный квест

2 апреля в Международный день детской книги в группе центра «Семья» «ВКонтакте», а также в средствах массовой информации и на волнах радиостанции «Ребячья республика» будут размещены задания в виде ребусов, в которых организаторы зашифруют названия улиц и номера домов Тюмени, связанные с именами писателей и их произведениями.
Разгадав улицу и дом, взрослым вместе с детьми предстоит отправиться на поиски нужного места. Как только предполагаемое место будет найдено, нужно сфотографироваться на фоне дома так, чтобы на фотографии был виден адрес. Фотографии необходимо отправить по адресу электронной почты [email protected] или личным сообщением организаторам группы.
Первые 10 семей, отправившие 5 правильных фотографий, в конце апреля получат ценные призы и общественное признание, сообщают организаторы.
Организаторы литературного квеста надеются, что такое необычное задание, во-первых, пробудит интерес к совместному чтению, а во-вторых, станет поводом совершить интересную экскурсию по Тюмени вмести с детьми, и, возможно, ребята узнают много нового о писателях и познакомятся с прекрасными произведениями.
Проект «Хранители сказок» создан для всех любителей литературы в возрасте от 8 до 15 лет. В рамках проекта запланировано знакомство с произведениями детских писателей, встречи с известными людьми Тюмени, участие в экскурсиях и литературных квестах, написание собственных сказок и многое другое.
Узнать более подробную информацию о проекте, а также оставить заявки для участия можно по телефону: (3452) 20-16-74 либо в группе Областного центра «Семья» в социальной сети В контакте https://vk.com/centerfamily72.