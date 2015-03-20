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Лучшим маршрутом февраля стал № 48, а худшим — № 10

20 марта 2015, 16:07
МКУ «Тюменьгортранс» опубликовал ежемесячные рейтинги автобусных маршрутов. Лучшим в этом феврале стал маршрут № 48, а худшим — № 10.

Лучшим автобусным маршрутом по итогам месяца стал № 48 перевозчика ТПАТП № 2. Напомним, что в январе лидирующее положение занимал № 47 (ТПАТП № 2) сместившийся в феврале на второе место. На третьем месте маршрут № 63 (ТПАТП № 1), на четвертом и пятом — № № 70 и 78 (ТПАТП № 1 и ТПАТП № 2).

Худшим маршрутом в феврале стал № 10 (ТПАТП № 1), интересно, что, как и маршрут № 83 («Тюменьавтолайн»), занявший вторую строчку, в январском антирейтинге эти маршруты не фигурировали. На третье место с четвертого переместился маршрут № 68 («УПК Автомобилист»), четвертую строчку занял маршрут № 69 («Караван-Авто»). А замыкает рейтинг маршрут № 66 («Тюменьавтолайн»). Лидер рейтинга худших маршрутов позапрошлого месяца — маршрут № 2 в этот раз в рейтинг не вошел.

#Новости#Рейтинги#Тюменьгортранс#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
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