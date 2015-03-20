Лучшим маршрутом февраля стал № 48, а худшим — № 10

Худшим маршрутом в феврале стал № 10 (ТПАТП № 1), интересно, что, как и маршрут № 83 («Тюменьавтолайн»), занявший вторую строчку, в январском антирейтинге эти маршруты не фигурировали. На третье место с четвертого переместился маршрут № 68 («УПК Автомобилист»), четвертую строчку занял маршрут № 69 («Караван-Авто»). А замыкает рейтинг маршрут № 66 («Тюменьавтолайн»). Лидер рейтинга худших маршрутов позапрошлого месяца — маршрут № 2 в этот раз в рейтинг не вошел.