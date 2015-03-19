Все грани женского характера — в проекте «Soprano Турецкого»

Мы услышим, о чем говорят и думают женщины: о любви и ревности, ненависти и нежности, страсти и пороке. Перед нами предстанут все грани женского характера через нескучную оперу и мюзикл, джаз и латину, поп- и рок-культуру, любимые ретро-шлягеры и авторские сочинения. Любимые русские, еврейские, украинские и армянские песни.