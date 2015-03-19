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Все грани женского характера — в проекте «Soprano Турецкого»

19 марта 2015, 10:35
Проект «SOPRANO Турецкого» представит 22 марта в 19:00 на сцене филармонии программу «Мир женщин».
Сюжет
Тюмень

Мы услышим, о чем говорят и думают женщины: о любви и ревности, ненависти и нежности, страсти и пороке. Перед нами предстанут все грани женского характера через нескучную оперу и мюзикл, джаз и латину, поп- и рок-культуру, любимые ретро-шлягеры и авторские сочинения. Любимые русские, еврейские, украинские и армянские песни.

«SOPRANO Турецкого» лучшие голоса России нового поколения. Взрывная энергетика и шквал эмоций, виртуозное владение музыкальными инструментами, талант и только «живой» звук.

«После более чем 20 лет работы с мужским коллективом я понял, чего мне не хватает. Берущего за душу, проникающего в самое сердце женского вокала. Женской энергетики, вот этой девичьей нежности, стервозности, интриги, высоты, любви в таком голосе как сопрано, который может подарить публике только женщина.

Раздвинуть эти репертуарные рамки и то, что мне недоступно как артисту, сделать, как продюсер», — говорил Михаил Турецкий. Стоимость билетов 600 — 2 000 руб. Служба информации и бронирования 68-77-77

#Новости#Музыка#Филармония#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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