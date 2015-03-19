Полиция просит помочь в розыске похитителей телефона

Молодой человек возраст около 19 лет, рост около 188–190 см, телосложение худощавое, разрез глаз узкий, внешне похож на лицо кавказкой национальности. Был одет: куртка с капюшоном желтого цвета, узкие джинсы синего цвета, на ногах кроссовки черно-зеленого цвета с логотипом «Найк», на голове шапка.