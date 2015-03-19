Полиция просит помочь в розыске похитителей телефона

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Приметы подозреваемых:
Молодой человек возраст около 19 лет, рост около 188–190 см, телосложение худощавое, разрез глаз узкий, внешне похож на лицо кавказкой национальности. Был одет: куртка с капюшоном желтого цвета, узкие джинсы синего цвета, на ногах кроссовки черно-зеленого цвета с логотипом «Найк», на голове шапка.
Молодой человек возраст около 20 лет, рост около 180 см, телосложение худощавое, славянской внешности. Был одет: пуховик с капюшоном темно-синего цвета, спортивные брюки черного цвета с тремя вертикальными полосками светлого цвета, кроссовки черно-белого цвета, на голове — шапка.
Обладающих какой-либо информацией о данных гражданах просят обратиться по телефонам: отдел уголовного розыска ОП№ 8 — 8-922-045-03-06; 8-922-044-08-77; 794–194.