Тюменцев приглашают на кастинг проекта «Имидж-Подиум»

Путь в модельный бизнес начинается со снятия размеров в формате 90×60×90. Затем девушки надевают купальники и каблуки (которые необходимо принести с собой), а юноши — джинсы и футболку по фигуре. Представителям сильного пола с собой иметь смелость оголить торс перед жюри. Далее идет стандартный процесс с дефиле и фотографированием на белом фоне. В конце кастинга участников приглашают на интервью. Будущие модели должны ответить, готовы ли они бросить всё и завтра же уехать, например, на три месяца в Париж.