Тюменцев приглашают на кастинг проекта «Имидж-Подиум»

Путь в модельный бизнес начинается со снятия размеров в формате 90×60×90. Затем девушки надевают купальники и каблуки (которые необходимо принести с собой), а юноши — джинсы и футболку по фигуре. Представителям сильного пола с собой иметь смелость оголить торс перед жюри. Далее идет стандартный процесс с дефиле и фотографированием на белом фоне. В конце кастинга участников приглашают на интервью. Будущие модели должны ответить, готовы ли они бросить всё и завтра же уехать, например, на три месяца в Париж.
«Важно понять, на сколько девушки и парни готовы профессионально заниматься модельным бизнесом, — говорит директор модельного агентства „Имидж“ Анна Гайсина. — Редко бывает, что внешние данные и параметры совпадают с желанием развиваться в модельной сфере. Чаще, не хватает либо данных, либо желания».
Двадцать человек, имеющие и данные, и желание, попадают на месяц в модельный мир. Участие в фотосессиях, работа на имиджевых мероприятиях, интервью со средствами массовой информации. Плодотворный месяц закончится финальным шоу, которое состоится в Garden Hotel.
Судьбу участников кастинга решают четыре человека: директор модельного агентства «Имидж» Анна Гайсина, директор театра моды «Либерти» Оксана Гарифуллина, фотограф проекта Алексей Сумик и стилист проекта Helen Kox.
«Я жду от кастинга новых интересных лиц, — признается Оксана Гарифуллина — Пусть у мальчишек и девчонок не будет опыта, это не страшно. Мы всему научим».
На мероприятие также будут присутствовать скауты и представители престижных агентств из Москвы и Санкт-Петербурга, которые занимаются поиском новых талантов. Это реальный шанс начать свой профессиональный путь и получить контракт сразу же после собеседования.
«Конкурс буквально перевернул мою жизнь, — рассказывает участница прошлогоднего проекта Диана Гончарюкова. — Благодаря «Подиуму» я смогла попасть на «Супермодель 2014"в Москве. На данный момент у меня есть контракт с МА „Ренессанс“ (г. Москва) и с МА „Форд“ (г. Париж). Последнее входит в пятерку лучших модельных агентств мира. Плюс в моём активе участие в показах Ральфа Лоурена, Джорджио Армани, Игоря Гуляева и многих других известных fashion-личностей».
Все что вам нужно иметь, чтобы повторить успех Дианы, это внешние данные, близкие к модельной внешности. Рост — не ниже 175, возраст — старше 16 лет. Все остальные заботы ложатся на плечи организаторов. Так, например, в конце проекта у каждого счастливчика, вошедшего в «двадцатку», будет своё собственное портфолио, без которого невозможно начать карьеру в модельном бизнесе.
Заявку на участие можно оставить до 21 марта на сайте www.imagemodel.ru