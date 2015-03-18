Мужчина, подозреваемый в 15 преступлениях, задержан в Тюмени

По версии следствия, фигурант совершал кражи из квартир, расположенных преимущественно в спальных районах областного центра. Его добычей становились золотые ювелирные украшения, денежные средства, меховые изделия. Приписываемые ему преступления начались в декабре 2014 года и продолжались до недавнего времени.
Подозреваемый ранее судим 6 раз. Последний раз освободился из мест лишения свободы в октябре прошлого года. После этого некоторое время проживал в Москве, затем приехал в Тюмень, которую выбрал для своей преступной деятельности.
В данный момент проводятся мероприятия по установлению возможной причастности данного лица к другим преступлениям. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просим обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 29-18-34 или 02, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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