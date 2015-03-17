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В ДТП на тюменской трассе погиб инспектор ДПС

17 марта 2015, 11:13
В Тюменской области при исполнении служебных обязанностей 17 марта на автодороге «Тюмень-Омск» погиб инспектор дорожно-патрульной службы.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла около часа ночи на 81-м км автодороги «Тюмень — Омск» в Ялуторовском районе. За выезд на полосу встречного движения дежурный наряд ДПС остановил автомобиль Lada Priora. Для оформления административного правонарушения патрульный автомобиль был припаркован на краю проезжей части, у ограждения, с включенными проблесковыми маячками.

Один из сотрудников заполнял протокол в салоне, второй находился в непосредственной близости от служебной машины. В это время в патрульный автомобиль въехала грузовая фура Volvo, водитель которой уснул за рулем. В результате происшествия полицейский получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу г. Ялуторовска, водителю Lada Priora, остановленному за нарушение правил дорожного движения, оказана медицинская помощь без госпитализации.

Через несколько часов инспектор ДПС скончался от полученных травм в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщают в управлении ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Фото: http://adakauto.ru

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