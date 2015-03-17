В ДТП на тюменской трассе погиб инспектор ДПС

Трагедия произошла около часа ночи на 81-м км автодороги «Тюмень — Омск» в Ялуторовском районе. За выезд на полосу встречного движения дежурный наряд ДПС остановил автомобиль Lada Priora. Для оформления административного правонарушения патрульный автомобиль был припаркован на краю проезжей части, у ограждения, с включенными проблесковыми маячками.
Один из сотрудников заполнял протокол в салоне, второй находился в непосредственной близости от служебной машины. В это время в патрульный автомобиль въехала грузовая фура Volvo, водитель которой уснул за рулем. В результате происшествия полицейский получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу г. Ялуторовска, водителю Lada Priora, остановленному за нарушение правил дорожного движения, оказана медицинская помощь без госпитализации.
Через несколько часов инспектор ДПС скончался от полученных травм в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщают в управлении ГИБДД УМВД России по Тюменской области.
Фото: http://adakauto.ru