В ДТП на тюменской трассе погиб инспектор ДПС

Один из сотрудников заполнял протокол в салоне, второй находился в непосредственной близости от служебной машины. В это время в патрульный автомобиль въехала грузовая фура Volvo, водитель которой уснул за рулем. В результате происшествия полицейский получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу г. Ялуторовска, водителю Lada Priora, остановленному за нарушение правил дорожного движения, оказана медицинская помощь без госпитализации.