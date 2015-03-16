В Новодевичьем монастыре Москвы произошел пожар

Пожарные полностью справились с огнем в 1:20 понедельника.
В тушении пожара приняли участие 113 человек личного состава ГУ МЧС и 29 единиц техники.
Колокольня была охвачена огнем на высоте от 30 до 70 метров.
По сообщениям очевидцев, со строительных лесов регулярно падали горящие деревянные щиты. Кроме того, вскоре после начала пожара загорелись строительные бытовки у подножия колокольни.
В 0:22 понедельника пожарным удалось локализовать возгорание. Его площадь составила 300 квадратных метров.
После того, как пожарные закончили работу, дознаватели Госпожнадзора начали осмотр колокольни, чтобы установить причину возгорания и местонахождение очага пожара. Тем не менее, еще во время пожара в департаменте культурного наследия Москвы высказали предположение, что причиной возгорания могла стать недобросовестность подрядчика, проводившего реставрацию колокольни.
Заместитель министра культуры РФ Григорий Перумов заметил, что работы на колокольне закончились за 12 часов до начала пожара, а рабочие отключили всю временную электропроводку.
Подрядчик, компания «Стройкомплект», проводила работы по золочению купола.
Пожарные прошли изнутри по всей колокольне и не обнаружили повреждений ее конструкции. Григорий Перумов сказал, что пока очень сложно оценить урон, но пообещал в любом случае восстановить сооружение. Колокольня была застрахована.
Жертв и пострадавших в результате пожара не оказалось. После ухода строителей объект находился под охраной.
Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь основан великим князем Василием Третьим в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». Находится под охраной ЮНЕСКО и объявлен достоянием человечества. 7 марта президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разработать меры по восстановлению исторического облика Новодевичьего женского монастыря.