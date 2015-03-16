В Новодевичьем монастыре Москвы произошел пожар

После того, как пожарные закончили работу, дознаватели Госпожнадзора начали осмотр колокольни, чтобы установить причину возгорания и местонахождение очага пожара. Тем не менее, еще во время пожара в департаменте культурного наследия Москвы высказали предположение, что причиной возгорания могла стать недобросовестность подрядчика, проводившего реставрацию колокольни.