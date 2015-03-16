Тюменские «Свидетели Иеговы» оштрафованы за экстремистскую литературу

В прокуратуру Ленинского округа города Тюмени в феврале 2015 года поступили материалы проверки Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области в отношении местной религиозной организации (МРО) «Свидетели Иеговы города Тюмени» для принятия мер реагирования.
Установлено, что в Зале царства «Свидетелей Иеговы в Тюмени» в период с октября 2014 по 28 января 2015 гг. во время встреч, собраний присутствующим раздавалась для ознакомления литература религиозного толка, включенная в федеральный список экстремистских материалов. А именно: книги — «Человечество в поисках Бога», «Приближайся к Иегове», «Жизнь — как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения?», «Чему на самом деле учит Библия?», «Внимайте пророчеству Даниила», брошюры — «Свидетели Иеговы кто они? Во что они верят?», «Что от нас требует бог?», а также журнал «Пробудитесь» за январь 2007 г.
Эта литература в 2009 году судебными решениями была признана экстремистской и запрещена к распространению.
В ходе проверки экстремистские книги, брошюры и журнал изъяты из оборота.
Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени возбудила в отношении МРО «Свидетели Иеговы города Тюмени» административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов). По результатам рассмотрения дела Ленинский районный суд Тюмени подверг религиозную организацию штрафу в размере 50 тысяч рублей и конфисковал запрещенную литературу, сообщает прокуратура.