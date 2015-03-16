На трассе столкнулись Matiz и КамАЗ — погибли три женщины

Три человека погибли сегодня ночью на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.
В первом часу ночи на 331-м километре автодороги Тюмень- Ханты-Мансийск столкнулись Daewoo Matiz и КамАЗ. По предварительным данным, малолитражка выехала на встречную полосу. По свидетельству водителя КамАЗа, автомобиль Daewoo сначала зацепил обочину, потом его выбросило на «встречку».
В аварии погибли все, кто находился в Daewoo, три женщины: 43-летняя водитель и пассажирки сорока и тридцати лет. Все они скончались на месте происшествия.
Известно, что все они жительницы села Уват. Они возвращались из Тюмени домой.
Стаж водителя за рулем с 2012 года. В момент ДТП шел небольшой мокрый снег, был сильный ветер. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.