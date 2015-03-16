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На трассе столкнулись Matiz и КамАЗ — погибли три женщины

16 марта 2015, 10:23
Три человека погибли сегодня ночью на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

Три человека погибли сегодня ночью на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

В первом часу ночи на 331-м километре автодороги Тюмень- Ханты-Мансийск столкнулись Daewoo Matiz и КамАЗ. По предварительным данным, малолитражка выехала на встречную полосу. По свидетельству водителя КамАЗа, автомобиль Daewoo сначала зацепил обочину, потом его выбросило на «встречку».

В аварии погибли все, кто находился в Daewoo, три женщины: 43-летняя водитель и пассажирки сорока и тридцати лет. Все они скончались на месте происшествия.

Известно, что все они жительницы села Уват. Они возвращались из Тюмени домой.

Стаж водителя за рулем с 2012 года. В момент ДТП шел небольшой мокрый снег, был сильный ветер. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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