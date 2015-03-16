Формейшн «Вера» представит танцевальную программу

Легендарный тюменский коллектив «Вера», многократные чемпионы мира и Европы по спортивным танцам, выступят 23 и 24 марта на сцене Тюменского драмтеатра с программой «Формейшн Вера зажигает звезды».
Проект представляет собой яркую и динамичную танцевальную программу от многократных чемпионов мира и Европы по спортивным танцам — легендарного тюменского коллектива «Вера».
Изюминкой танцевального шоу станут чувственные и грациозные выступления участниц единственного в своем роде коллектива Тюмени — формейшн «Леди», состоящего из чемпионов по танцам с мужской стороны и представительниц известных семей региона — с другой стороны. Каждый зритель сможет проголосовать за понравившуюся леди, которые на этом концерте будут соревноваться друг с другом.
Ожидается, что в программу будут включены танцевальные номера участников Паралимпийских игр, а также синтез-номера будущих звезд паркета — детско-юношеских коллективов «Центра спортивного танца».
Главный танцмейстер события — заслуженный тренер Российской Федерации Алексей Литвинов.
Место проведения: Тюменский драматический театр, г. Тюмень, ул. Республики, 129.
Заказ билетов по тел.: 8 (3452) 40-98-23, 8 (3452) 40-98-33)