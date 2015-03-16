Формейшн «Вера» представит танцевальную программу

Изюминкой танцевального шоу станут чувственные и грациозные выступления участниц единственного в своем роде коллектива Тюмени — формейшн «Леди», состоящего из чемпионов по танцам с мужской стороны и представительниц известных семей региона — с другой стороны. Каждый зритель сможет проголосовать за понравившуюся леди, которые на этом концерте будут соревноваться друг с другом.