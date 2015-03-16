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Формейшн «Вера» представит танцевальную программу

16 марта 2015, 15:29
Легендарный тюменский коллектив «Вера», многократные чемпионы мира и Европы по спортивным танцам, выступят 23 и 24 марта на сцене Тюменского драмтеатра с программой «Формейшн Вера зажигает звезды».
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Тюмень

Легендарный тюменский коллектив «Вера», многократные чемпионы мира и Европы по спортивным танцам, выступят 23 и 24 марта на сцене Тюменского драмтеатра с программой «Формейшн Вера зажигает звезды».

Проект представляет собой яркую и динамичную танцевальную программу от многократных чемпионов мира и Европы по спортивным танцам — легендарного тюменского коллектива «Вера».

Изюминкой танцевального шоу станут чувственные и грациозные выступления участниц единственного в своем роде коллектива Тюмени — формейшн «Леди», состоящего из чемпионов по танцам с мужской стороны и представительниц известных семей региона — с другой стороны. Каждый зритель сможет проголосовать за понравившуюся леди, которые на этом концерте будут соревноваться друг с другом.

Ожидается, что в программу будут включены танцевальные номера участников Паралимпийских игр, а также синтез-номера будущих звезд паркета — детско-юношеских коллективов «Центра спортивного танца».

Главный танцмейстер события — заслуженный тренер Российской Федерации Алексей Литвинов.

Место проведения: Тюменский драматический театр, г. Тюмень, ул. Республики, 129.

Заказ билетов по тел.: 8 (3452) 40-98-23, 8 (3452) 40-98-33)

#Новости#Спортивные танцы#Тюмень#Ирина#Культура
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