Школьники Тюмени соберутся на сити-квест в память о войне

По информации пресс-службы городской администрации, сити-квест проводится в рамках серии конкурсов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники могут принять участие в одной из номинаций: сочинение «Моя семья в годы войны», любительский видеоклип, патриотическая акция в социальной сети, поем всем классом песню о войне, классный час «Интеллектуально-познавательная игра о Великой Отечественной войне», флешмоб «Великая Победа», социальный ролик «Помните! Пока сердца стучат, помните!», стихотворение собственного сочинения патриотической тематики, альбом памяти класса, альбом памяти моей семьи.