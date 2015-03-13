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Школьники Тюмени соберутся на сити-квест в память о войне

13 марта 2015, 08:44
В Тюмени состоится сити-квест «Память о войне на улицах нашего города». Его участниками станут 59 команд из общеобразовательных учреждений города.

По информации пресс-службы городской администрации, сити-квест проводится в рамках серии конкурсов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники могут принять участие в одной из номинаций: сочинение «Моя семья в годы войны», любительский видеоклип, патриотическая акция в социальной сети, поем всем классом песню о войне, классный час «Интеллектуально-познавательная игра о Великой Отечественной войне», флешмоб «Великая Победа», социальный ролик «Помните! Пока сердца стучат, помните!», стихотворение собственного сочинения патриотической тематики, альбом памяти класса, альбом памяти моей семьи.

Заявки на участие в серии конкурсов принимаются до 15 марта включительно. За дополнительной информацией можно обратиться в оргкомитет по адресу: ул. Геологоразведчиков, 6-а, каб. 207, тел. 20-45-52, e-mail: [email protected]

Мероприятие состоится 15 марта в 10 часов в Тюмени.

#Новости#Сити-квест#День Победы#Женя#Культура
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