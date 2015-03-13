Понравился щенок немецкой овчарки — решил украсть

В Тюмени 29-летнему Евгению К. так понравился щенок немецкой овчарки, что он решил украсть его у хозяина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 РФ УК РФ.
27 января 2015 года К. приехал со своим знакомым на СТО. Там он увидел щенка немецкой овчарки, который принадлежал мастеру станции.
«Щенок понравился мужчине, он украл его и уехал с СТО. Пропажу в тот же день обнаружил коллега потерпевшего и сообщил ему об этом», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.
Подозрение пало на К., который интересовался щенком. Хозяин связался с молодым человеком по оставленному им номеру телефона (тот заказал на станции шины) и предложил вернуть овчарку. Мужчина ответил, что собаку не брал.
Тогда потерпевший обратился в полицию. 2 февраля он вместе сотрудником полиции приехал к частному дому, где проживал К., и позвал свою собаку по кличке. Щенок откликнулся и вылез из будки. Владелец забрал у похитителя овчарку.
Материалы уголовного дела направлены в мировой суд для рассмотрения по существу. Вору грозит штраф, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до 2 лет.