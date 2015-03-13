Оставил сбитого умирать, а сам отправился праздновать день рождения

В Тобольске около 8 часов вечера на регулируемом перекрестке проспектов Комсомольский и Менделеева автомобиль Hyundai сбил мужчину 49-ти лет. Пешеход умер на месте. Водитель иномарки с места происшествия скрылся. Машину он припарковал в одном из дворов, передней частью уткнув в снег, чтобы не было видно повреждений, а сам отправился праздновать свой день рождения.
По тревоге был поднят весь личный состав Госавтоинспекции Тобольска. Данные с видеокамер помогли установить автомобиль, а затем, в одном из кафе города, инспекторы задержали и самого нарушителя. Разыскные мероприятия заняли около 50-ти минут.
Молодой человек был трезв. Мировой суд за оставление места ДТП назначил водителю административный арест в размере 10-ти суток. По факту ДТП с пешеходом возбуждено уголовное дело. За рулем 21-летний водитель автомобиля «Хундай» два года.
В Тюмени под колесами автомобилей оказались четыре пешехода.
Около 9 часов утра на улице Широтной у дома № 43 автомобилем ВАЗ 2110 сбит пешеход. Мужчина 27-ми лет переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Тюменец получил черепно-мозговую травму, ушибленную рану теменной области головы и ушиб правой кисти.
На улице Авторемонтной около полудня под колесами автобуса «МАЗ» оказалась девушка 27-ми лет. У пострадавшей рвано-ушибленная рана лба и черепно-мозговая травма. По предварительным данным, девушка неожиданно вышла на дорогу вне пешеходного перехода.
Автомобиль Honda сбил женщину 55-ти лет на нерегулируемом переходе по улице Николая Федорова около 16 часов. У пострадавшей ушиб поясницы и рвано-ушибленная рана лба.
Не пропустил пешехода на улице Широтной у дома № 25 водитель автомобиля Renault. Девушка 25-ти лет переходила улицу по нерегулируемому переходу. У пострадавшей подозрение на перелом костей таза. ДТП произошло около 17 часов 30 минут.
В салоне автобуса «ЛиАЗ» 11-летняя девочка вчера ударилась головой о поручень и получила контузию глаза. По предварительным данным, ребенок во время движения держался за руку сопровождавшей её бабушки. По словам водителя, он был вынужден применить экстренное торможение из-за пешехода, выбежавшего на дорогу на запрещающий сигнал светофора.
На улице Республики у дома № 94 произошло столкновение 3-х автомобилей. Водитель автомобиля ВАЗ 2104, выезжая с прилегающей территории, не заметил двигавшийся по главной дороге Ford. После столкновения легковые автомобили отбросило на внедорожник Toyota.
Пострадал 19-летний водитель «Жигулей». Молодой человек госпитализирован с травмой головы и ушибом поясничного отдела позвоночника.
Две аварии произошли около 7 часов утра. На улице Полевой столкнулись автомобили ВАЗ 21099 и Renault Logan. В аварии пострадали водитель и пассажир «Лады», мужчины 29-ти и 27-ми лет. У 29-летнего водителя перелом голени, у 27-летнего пассажира перелом ребер, рвано-ушибленная рана брови и черепно-мозговая травма. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ 21099, нарушивший правила обгона.
На улице Монтажников столкнулись автомобили Chevrolet и «Лада Гранта». По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet нарушил правила разворота, не предоставив преимущество автомобилю «Лада». В аварии пострадал 33-летний водитель Chevrolet. У мужчины травма головы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.