Оставил сбитого умирать, а сам отправился праздновать день рождения

В Тобольске около 8 часов вечера на регулируемом перекрестке проспектов Комсомольский и Менделеева автомобиль Hyundai сбил мужчину 49-ти лет. Пешеход умер на месте. Водитель иномарки с места происшествия скрылся. Машину он припарковал в одном из дворов, передней частью уткнув в снег, чтобы не было видно повреждений, а сам отправился праздновать свой день рождения.