В тюменских автобусах останутся только мужские голоса

Отдельным блоком информации, который будет внедряться в течение года, пойдут различные познавательные сведения об исторических личностях: политических деятелях, ученых, писателях, известных горожанах. Сначала голоса в автобусах расскажут о Героях Советского Союза и участниках Великой Отечественной войны, специально к 70-летию Победы. Затем в автобусах начнут давать краткие исторические справки по тем местам, в честь которых были названы те или иные остановочные пункты. К примеру, такие остановки как «Станкостроительный завод» сохраняют память об уже не существующих, но оставивших след в истории предприятиях. Вместо их бездумного переименования, считают в «Тюменьгортрансе», гораздо уместнее ненавязчиво преподнести рассказ о предприятии.