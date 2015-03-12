В тюменских автобусах останутся только мужские голоса

Проект по централизованной записи названий остановок Тюменьгортранс запустил в ноябре прошлого года. В общей сложности специалистам предприятия предстояло объединить около 600 наименований, а также добиться единообразия в звучании голосов — этот недостаток довольно часто указывали пассажиры общественного транспорта. Для этого Тюменьгортранс воспользовался услугами радиоведущих холдинга «Семерка». «Изначально мы планировали соблюсти некий баланс. С одной стороны запись должна была быть качественной и одинаковой для всех автобусов, с другой — голос должен был иметь некий региональный оттенок, привычный нашим пассажирам», — пояснила пресс-секретарь «Тюменьгортранса» Любовь Горовая.
В результате было записано несколько разных женских и мужских голосов, которые в феврале были выставлены на общественное голосование. В нем приняли участие около полутора тысяч человек, и в результате с большим отрывом победил один из мужских голосов.
Тем не менее, отмечают в Тюменьгортрансе, простое переозвучивание объявлений было не единственной целью. Некоторые изменения претерпит и социальная информация для пассажиров. И если, к примеру, памятка об обнаружении подозрительных предметов останется неизменной, то призыв уступать место в общественном транспорте поменяет формулировку.
Специалисты «Тюменьгортранса» посчитали, что фраза-благодарность «Спасибо, что уступаете места, инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам», будет звучать уместнее, нежели просьба. Кроме того, как рассказал в ходе своего доклада на вчерашнем отраслевом заседании в администрации города директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник, планируется дополнять социальный блок сведениями о пересадочных пунктах тех или иных маршрутов.
Отдельным блоком информации, который будет внедряться в течение года, пойдут различные познавательные сведения об исторических личностях: политических деятелях, ученых, писателях, известных горожанах. Сначала голоса в автобусах расскажут о Героях Советского Союза и участниках Великой Отечественной войны, специально к 70-летию Победы. Затем в автобусах начнут давать краткие исторические справки по тем местам, в честь которых были названы те или иные остановочные пункты. К примеру, такие остановки как «Станкостроительный завод» сохраняют память об уже не существующих, но оставивших след в истории предприятиях. Вместо их бездумного переименования, считают в «Тюменьгортрансе», гораздо уместнее ненавязчиво преподнести рассказ о предприятии.
Пока переозвучивание объявлений коснется только автобусов большой вместимости. Со временем систему голосовых объявлений внедрят и в маршрутных такси, технические возможности для этого имеются. В настоящее время новая запись уже передана перевозчикам.