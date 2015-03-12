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В 2015 году в Тюмени приступят к строительству велодорожек

12 марта 2015, 15:19
В первом полугодии 2015 года в Тюмени планируется утвердить концепцию развития велодорожек и приступить к реализации этого проекта. Их протяженность составит до 7 км. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев, выступая перед собравшимися на итоговом отраслевом совещании территориальных органов администрации города Тюмени и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Впервые требования по устройству велосипедных дорожек были включены в технические задания на разработку проектной документации на строительство автомобильных дорог города Тюмени в 2014 году.

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Виктор Смолин рассказал на совещании, что планом программных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012–2017 годы» на 2015 год предусмотрены строительно-монтажные работ по устройству велосипедных дорожек по следующим объектам улично-дорожной сети:

— ул. Мельникайте — ул. Дружбы — ул. Жуковского — парк им. Ю. Гагарина — протяженность 5,2 км;

— ул. Дамбовская на участке от ул. Западносибирская до ул. Мельникайте — 3,5 км;

— ул. Широтная, Харьковская — 6,5 км.

Проектные работы запланировано провести по 14 объектам строительства и реконструкции, в составе которых предусмотрено устройство 50,2 км велосипедных дорожек, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

#Новости#Велосипедные дорожки#Максим Афанасьев#Лесобаза#Транспорт#Женя#Общество
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