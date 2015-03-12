В 2015 году в Тюмени приступят к строительству велодорожек

В первом полугодии 2015 года в Тюмени планируется утвердить концепцию развития велодорожек и приступить к реализации этого проекта. Их протяженность составит до 7 км. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев, выступая перед собравшимися на итоговом отраслевом совещании территориальных органов администрации города Тюмени и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

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