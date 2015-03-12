В 2015 году в Тюмени приступят к строительству велодорожек

Впервые требования по устройству велосипедных дорожек были включены в технические задания на разработку проектной документации на строительство автомобильных дорог города Тюмени в 2014 году.
Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Виктор Смолин рассказал на совещании, что планом программных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012–2017 годы» на 2015 год предусмотрены строительно-монтажные работ по устройству велосипедных дорожек по следующим объектам улично-дорожной сети:
— ул. Мельникайте — ул. Дружбы — ул. Жуковского — парк им. Ю. Гагарина — протяженность 5,2 км;
— ул. Дамбовская на участке от ул. Западносибирская до ул. Мельникайте — 3,5 км;
— ул. Широтная, Харьковская — 6,5 км.
Проектные работы запланировано провести по 14 объектам строительства и реконструкции, в составе которых предусмотрено устройство 50,2 км велосипедных дорожек, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.