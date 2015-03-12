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Торговую фирму оштрафовали, алкоголь — конфисковали

12 марта 2015, 17:26
Внеплановая выездная проверка в отношении ООО ТК «Фактория», осуществляющего розничную торговлю, в том числе алкогольными напитками, по улице Камчатской, 185д в Тюмени, выявила нарушения в деятельности предприятия.

В действиях Общества установлены признаки нарушений обязательных требований Федерального закона «О техническом регулировании» и Федерального закона " О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». А именно, Общество осуществляло оборот алкогольной продукции с нарушением правил ее маркировки, сообщает тюменский Роспотребнадзор.

Материалы дела по данному факту правонарушения были переданы мировому судье судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Тюмени для рассмотрения по существу. Суд постановил признать ООО ТК «Фактория» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей, конфисковать изъятую алкогольную продукцию. Постановление суда вступило в законную силу.

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