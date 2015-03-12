Торговую фирму оштрафовали, алкоголь — конфисковали

Материалы дела по данному факту правонарушения были переданы мировому судье судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Тюмени для рассмотрения по существу. Суд постановил признать ООО ТК «Фактория» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей, конфисковать изъятую алкогольную продукцию. Постановление суда вступило в законную силу.