Торговую фирму оштрафовали, алкоголь — конфисковали

В действиях Общества установлены признаки нарушений обязательных требований Федерального закона «О техническом регулировании» и Федерального закона " О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». А именно, Общество осуществляло оборот алкогольной продукции с нарушением правил ее маркировки, сообщает тюменский Роспотребнадзор.
Материалы дела по данному факту правонарушения были переданы мировому судье судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Тюмени для рассмотрения по существу. Суд постановил признать ООО ТК «Фактория» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей, конфисковать изъятую алкогольную продукцию. Постановление суда вступило в законную силу.