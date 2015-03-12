ГИБДД Тюмени поздравили более сотни женщин-водителей

Елена Некрасова, являясь представительницей слабого пола выполняет сложную мужскую работу, она «Водитель такси», каждый день, садясь за руль своего авто Елена отвечает не только за свою безопасность но и за безопасность своих пассажиров. За годы, проведенные в профессии, она ни разу не нарушала ПДД и не являлась участницей дорожных происшествий.