ГИБДД Тюмени поздравили более сотни женщин-водителей

Для поздравления были определены 4 номинации:
Водителем-профессионалом стала Толоконникова Людмила Васильевна, работающая водителем автобуса, она же «Ветеран дорог» ее водительский стаж составляет 38 лет, все эти годы за рулем она провела без аварий. Людмила Васильевна обратила внимания всех женщин-водителей о необходимости быть более внимательными на дорогах. В номинации «Автоледи» были отмечены Ольга Кузнецова и Ольга Гребенкина.
Елена Некрасова, являясь представительницей слабого пола выполняет сложную мужскую работу, она «Водитель такси», каждый день, садясь за руль своего авто Елена отвечает не только за свою безопасность но и за безопасность своих пассажиров. За годы, проведенные в профессии, она ни разу не нарушала ПДД и не являлась участницей дорожных происшествий.
Участников торжественного мероприятия поздравляла всем известная Тюменская Зебра, а юные инспекторы движения из школы № 38 спели песню «Соблюдай ПДД!», сообщает городская ГИБДД.