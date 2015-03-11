Выиграй билет на концерт Полины Гагариной

Среди достижений Полины — победа на «Фабрике звезд», призовое место на конкурсе «Новая волна», выпуск 2 альбомов и 10 клипов, участие в телепроектах Первого канала «Призрак Оперы» и «Две звезды» и многое другое.
Не пропускайте концерт Полины, ведь, возможно, совсем скоро она станет мировой знаменитостью: именно она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» с песней Secret Poison.
Конкурс
Условия участия на этот раз будут необычными: вам не нужно будет судорожно переходить по ссылкам в поисковике или переслушивать все творчество Полины.
Билеты достанутся тем пользователям, которые оставят последние комментарии под этой новостью до 9:30 12 марта. В качестве комментариев предлагаем писать любимые строчки из ее песен.