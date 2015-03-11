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Выиграй билет на концерт Полины Гагариной

11 марта 2015, 17:34
Популярная российская певица Полина Гагарина выйдет на сцену баварского ресторана Maximilians 12 марта. У пользователей нашего сайта есть шанс попасть на ее концерт бесплатно.
Сюжет
Тюмень

Среди достижений Полины — победа на «Фабрике звезд», призовое место на конкурсе «Новая волна», выпуск 2 альбомов и 10 клипов, участие в телепроектах Первого канала «Призрак Оперы» и «Две звезды» и многое другое.

Не пропускайте концерт Полины, ведь, возможно, совсем скоро она станет мировой знаменитостью: именно она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» с песней Secret Poison.

Конкурс

Условия участия на этот раз будут необычными: вам не нужно будет судорожно переходить по ссылкам в поисковике или переслушивать все творчество Полины.

Билеты достанутся тем пользователям, которые оставят последние комментарии под этой новостью до 9:30 12 марта. В качестве комментариев предлагаем писать любимые строчки из ее песен.

#Новости#Музыка#Конкурсы#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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