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Таксистов-нелегалов в Тюмени призовут к ответу

11 марта 2015, 17:15
Сотрудники подразделений экономической безопасности и Госавтоинспекции 11 марта проводят в областном центре специальное профилактическое мероприятие.
Сюжет
Тюмень

Задачей правоохранителей в ходе мероприятия является пресечение незаконной предпринимательской деятельности, а также выявление нарушений, связанных с перевозкой пассажиров водителями такси, не имеющими при себе соответствующих документов, а также на автомобилях, оборудованных опознавательными «шашечками» незаконно.

В этом году за такие нарушения в Тюмени и Ишиме уже привлечены к ответственности 45 водителей такси. Вместе с тем, как отмечают сотрудники ГИБДД, административная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей за незаконное использование «шашечек», на сегодняшний день минимизировала факты таких нарушений.

Для осуществления нелегальных перевозок используются транспортные средства, не оборудованные опознавательными знаками легкового такси, что делает невозможным выявление в транспортном потоке автомобилей, используемых в незаконных перевозках.

Водителей таких «невидимок» в ходе проведения специальных мероприятий — «проверочных закупок», привлекают к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии оперативники подразделений экономической безопасности.

Вместе с тем, до настоящего момента вне правового регулирования находится деятельность диспетчерских служб, оказывающих услуги по предварительному заказу такси, в том числе ответственность таких служб за предоставление такси, водитель которого не имеет соответствующего разрешения.

Проблемой в рамках имеющихся полномочий сегодня сообща занимаются Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюменской области и Тюменская областная Дума. В Госавтоинспекции надеются, что правовое регулирование данного вопроса позволит исключить из сферы услуг значительное количество нелегальных перевозчиков.

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