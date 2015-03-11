Таксистов-нелегалов в Тюмени призовут к ответу

В этом году за такие нарушения в Тюмени и Ишиме уже привлечены к ответственности 45 водителей такси. Вместе с тем, как отмечают сотрудники ГИБДД, административная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей за незаконное использование «шашечек», на сегодняшний день минимизировала факты таких нарушений.