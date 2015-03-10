Школьников могут обязать учить правила дорожного движения

По словам автора инициативы, в настоящее время подобные зачеты, как и изучение самих правил, отсутствуют в школьной программе, отдельные элементы правил преподаются в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).
Он напомнил, что перед получением водительских прав необходимо выучить правила и сдать экзамены. «А знание ПДД пешеходом вроде как необязательно и фактически отдано на откуп семье, родителям, которые должны прививать своим детям культуру поведения на дороге. Должны, но далеко не всегда делают, мы все это прекрасно понимаем», — констатировал Цветков.
Правила дорожного движения предусматривают ответственность пешехода за их нарушение, напомнил член Общественной палаты, выразив уверенность, что требовать от граждан соблюдения ПДД можно только после соответствующего обучения.
В рамках школьного курса ОБЖ Цветков предложил выделить часы для преподавания основ правил движения для пешеходов с последующим зачетом. «Знание правил и умение правильно вести себя на дороге — это ведь не формальность, а реальная безопасность. Считать, что молодой человек как-то и где-то самостоятельно научится культуре поведения пешехода, в корне неверно», — выразил уверенность автор инициативы.
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