Школьников могут обязать учить правила дорожного движения

Он напомнил, что перед получением водительских прав необходимо выучить правила и сдать экзамены. «А знание ПДД пешеходом вроде как необязательно и фактически отдано на откуп семье, родителям, которые должны прививать своим детям культуру поведения на дороге. Должны, но далеко не всегда делают, мы все это прекрасно понимаем», — констатировал Цветков.