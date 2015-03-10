nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Школьников могут обязать учить правила дорожного движения

10 марта 2015, 15:49
В Общественной палате предложили обязать российских школьников сдавать зачет по правилам дорожного движения для пешеходов. Соответствующее обращение главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову направил председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков.

По словам автора инициативы, в настоящее время подобные зачеты, как и изучение самих правил, отсутствуют в школьной программе, отдельные элементы правил преподаются в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

Он напомнил, что перед получением водительских прав необходимо выучить правила и сдать экзамены. «А знание ПДД пешеходом вроде как необязательно и фактически отдано на откуп семье, родителям, которые должны прививать своим детям культуру поведения на дороге. Должны, но далеко не всегда делают, мы все это прекрасно понимаем», — констатировал Цветков.

Правила дорожного движения предусматривают ответственность пешехода за их нарушение, напомнил член Общественной палаты, выразив уверенность, что требовать от граждан соблюдения ПДД можно только после соответствующего обучения.

В рамках школьного курса ОБЖ Цветков предложил выделить часы для преподавания основ правил движения для пешеходов с последующим зачетом. «Знание правил и умение правильно вести себя на дороге — это ведь не формальность, а реальная безопасность. Считать, что молодой человек как-то и где-то самостоятельно научится культуре поведения пешехода, в корне неверно», — выразил уверенность автор инициативы.

Фото: http://72.mvd.ru

#Новости#Пешеходы#ПДД#Россия#Школьники#Школы#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25