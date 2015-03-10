«Робот по имени Чаппи»: как воспитать бандита

Впрочем, до философской притчи это кино все-таки немного не дотягивает: многие темы, которые поднимались на протяжении фильма, будто бы так и остались висеть в воздухе. Что помешало режиссеру Бломкампу довести дело до конца? Может быть, желание не перегрузить зрителя. А может быть отсутствие амбиций сделать вторую «Матрицу» или «Планету обезьян». В любом случае, социальный подтекст был, в конце концов, отправлен на второй план.