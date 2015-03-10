«Робот по имени Чаппи»: как воспитать бандита

Уже по трейлеру было понятно, что этот фильм будет во многом экспериментальным. Что говорить: на две главные роли были взяты не профессиональные актеры, а музыканты нашумевшей «трешовой» рэп-рейв-группы Die Antwoord, прославившейся своими экстравагантными клипами.
Действие фильма происходит в столице ЮАР Йоханнесбурге. На дворе 2016 год, уровень преступности в развитом африканском государстве превысил все возможные пределы, и на борьбу с бандитами вышли роботы-полицейские. Противостояние преступников и стальных полицейских превращается в настоящую войну.
Что же произойдет, если в руки отчаянных гангстеров (роли которых исполнили музыканты упомянутого коллектива) попадет первый робот, способный чувствовать и думать, имеющий настоящий искусственный интеллект?
Происходящее на экране выходит далеко за грани фантастического блокбастера. Мы видим, как железный ребенок, который поначалу не может различать слова и выражать мысли, быстро впитывает окружающий его мир, по-своему понимает, что такое добро и зло, делит людей на хороших и плохих. Несмотря на дорогие спецэффекты живого и настоящего в фильме ничуть не меньше, чем вымышленного.
Помимо неподражаемого робота Чаппи, который вызовет умиление у многих зрителей, особую «человечность» этому фильму придает треш-блондинка Йоланди и суровый мэн Ниндзя из Die Antwoord. Конечно, не стоит преувеличивать их актерские способности — на экране южноафриканские рэперы сыграли практически самих себя. Возможно, поэтому смотрелись весьма органично.
Кстати, любителям клипов этой группы «Робот по имени Чаппи» должен непременно прийтись по вкусу — юмора в этой фильме не меньше, чем зрелищности, душевности или эмоциональности. Можно с уверенностью сказать, что этот фильм больше комедия, чем боевик.
Вероятнее всего, это кино не придется по вкусу любителям «серьезной фантастики» — перед нами, скорее, философская сказка о том, как важно быть самим собой, мчаться по своей дороге, а не идти на поводу у других, всегда бороться до последнего.
Впрочем, до философской притчи это кино все-таки немного не дотягивает: многие темы, которые поднимались на протяжении фильма, будто бы так и остались висеть в воздухе. Что помешало режиссеру Бломкампу довести дело до конца? Может быть, желание не перегрузить зрителя. А может быть отсутствие амбиций сделать вторую «Матрицу» или «Планету обезьян». В любом случае, социальный подтекст был, в конце концов, отправлен на второй план.
Так или иначе, «Робот по имени Чаппи» — это настоящее весеннее кино, в котором нет масштабных битв, апокалиптичных пейзажей и пафоса блокбастеров («Мы должны выиграть эту битву любой ценой!!!»). Вместо этого в нем есть нечто такое, что заставляет после окончания фильма искренне улыбнуться.