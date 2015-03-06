Уникальное мероприятие в ТРЦ «Гудвин»

Интерактивная площадка привлечет внимание и взрослых, и детей. Посетители смогут внимательно изучить «погодный вопрос»: посмотреть на него поближе, как будто через увеличительное стекло. Здесь будут получены ответы на вопросы о том, как влияют на дорожное покрытие первые капли дождя, как образуется туман, почему на дороге появляется гололедица, что такое снег.