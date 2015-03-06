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Уникальное мероприятие в ТРЦ «Гудвин»

6 марта 2015, 09:52
Уникальное для Тюмени мероприятие пройдет в ближайшие выходные в ТРЦ «Гудвин». 7 и 8 марта в «Гудвине» будет развернута масштабная интерактивная площадка «Лаборатория безопасности». Только чтобы смонтировать ее организаторам понадобится не меньше 12 часов!

Первая передвижная лаборатория была открыта в Крыму. Тюмень — второй город из девяти, которые примут участие в масштабной акции организованной Российским союзом автостраховщиков и Госавтоинспекцией МВД России.

Интерактивная площадка привлечет внимание и взрослых, и детей. Посетители смогут внимательно изучить «погодный вопрос»: посмотреть на него поближе, как будто через увеличительное стекло. Здесь будут получены ответы на вопросы о том, как влияют на дорожное покрытие первые капли дождя, как образуется туман, почему на дороге появляется гололедица, что такое снег.

При помощи любопытных экспериментов, увлекательных опытов можно будет погрузиться в «макромир», узнать интересные факты о погодных явлениях на дороге.

Для детей будет организована большая игровая зона с аниматорами и забавными персонажами — Светиком и Непогодкой, которые устроят для детей обучающие занятия и конкурсы, проверят первые познания малышей о природных явлениях.

Центральную часть интерактивной площадки займет фотозона «Снежный шар» — объемная инсталляция, представляющая собой гигантский прозрачный сноубол, в котором есть зимний пейзаж, эффект снегопада, нарисована дорожная разметка. Сделав фотографию в снежном шаре, каждый совершеннолетний посетитель «Лаборатории безопасности» сможет принять участие в конкурсе «Пошарь шар». Фотографии участников будут выложены в галерею конкурса на сайте бездтп.рф (bezdtp.ru), автор самой популярной фотографии получит приз — современный планшет.

Эти и другие активности помогут посетителям «Лаборатории» составить долгосрочный прогноз безопасности, навсегда запомнить, как нужно вести себя на дороге в плохую погоду.

«Лаборатория безопасности» будет работать в «Гудвине» 7 и 8 марта с 13 до 17 часов.

#Новости#Гудвин#Госавтоинспекция#Акция#Женя#Общество
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