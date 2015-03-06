Тюменцам покажут Yesenin. Prime

Это совершенно новое представление зрителям жизни и творчества русского поэта Сергея Есенина. Через строки из его стихотворений и писем, фотографии и образы — вы проникнетесь свободой натуры, силой духа, любовью, стремлениями и страстью Великого поэта. А также ощутите на себе всю чувственность Серебряного века.
Действия будут разворачиваться одновременно на нескольких экранах под классические произведения и музыку современных композиторов. Это совершенно новая и современная концепция проведения выставок и инновационный подход. В выставке будут задействованы экраны, проекторы, колонки, подсветки, а также необычная галерея, представленная посетителям под удивительной световой гаммой.
За полчаса каждый посетитель выставки найдет «своего» Есенина, найдет то, что ему ближе, и составит свое собственное представление о поэте, которого любит и знает весь мир!
Главная задача данного проекта — показать Есенина зрителям и как прекрасного поэта и как сильного человека, чтобы после этих минут не осталось равнодушных к творчеству Сергея Есенина. Вторая цель — привнести в общество больше светлого и хорошего. Напомнить людям, что любить, жить, мечтать, стремиться и чувствовать — это основной дар для человека.
В 2015 году исполняется 120 лет со дня рождения Великого поэта, который прожил всего 30 лет, но за свои годы Есенин успел создать много прекрасных произведений, которые являются актуальными и сегодня. Понять, что строки поэта совершенно не потеряли актуальности, а наоборот, очень современны, Вы сможете, посетив Наш удивительный проект, открытие которого Мы задумали специально для Вас в первый месяц Весны и к Международному Женскому дню! Успеть оценить эксклюзивный проект можно с 7 Марта по 7 Апреля 2015 г. в г. Тюмень, в специальном павильоне в ТК «Орион» на Федюнинского, 43, на первом этаже.
Часть вырученных средств пойдет на создание уникального социального проекта — открытие Центра помощи и реабилитации детей «Маленький принц» в городе Тюмень (диагностика, консультации, коррекция, развитие детей с ограниченными возможностями).
Адрес проведения выставки:
ТК «Орион», г. Тюмень, ул. Федюнинского, 43, павильон на 1 этаже
7 марта (открытие в 14:00) — 7 апреля 2015
Часы работы выставки: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Цена билетов:
Взрослый — 500 руб.
Льготный: студенты — 400 руб., школьники — 300 руб., пенсионеры — 250 руб.
Бесплатный: дети до 6 лет, ветераны ВОВ, блокадники, люди с ограниченными возможностями
Действует скидка 10 % на группы от 10 человек
АКЦИЯ: в праздничные дни 7,8,9 Марта — 2 билета по цене 1 и 3 билета по цене 2!
Организатор и контакты: Компания «Дом Вашей Мечты» (г. Тюмень) совместно со Студией Визуализации (г. Екатеринбург); 8(3452)61-99-23, +7(909)181-13-18