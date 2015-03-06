Тюменцам покажут Yesenin. Prime

В 2015 году исполняется 120 лет со дня рождения Великого поэта, который прожил всего 30 лет, но за свои годы Есенин успел создать много прекрасных произведений, которые являются актуальными и сегодня. Понять, что строки поэта совершенно не потеряли актуальности, а наоборот, очень современны, Вы сможете, посетив Наш удивительный проект, открытие которого Мы задумали специально для Вас в первый месяц Весны и к Международному Женскому дню! Успеть оценить эксклюзивный проект можно с 7 Марта по 7 Апреля 2015 г. в г. Тюмень, в специальном павильоне в ТК «Орион» на Федюнинского, 43, на первом этаже.