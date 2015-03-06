«Солнечный» приглашает в выходные на детскую программу

Крутые игры и конкурсы, интересные встречи, мастер-классы и другие полезные развлечения наполнят встречу яркими впечатлениями, а фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарят хорошее настроение на целую неделю. Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.