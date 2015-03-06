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«Солнечный» приглашает в выходные на детскую программу

6 марта 2015, 12:00
Грандиозная развлекательная программа и конкурс «Солнечные герои» ждут юных посетителей ТРЦ «Солнечный» по выходным в марте с 12:00 до 17:30.
Сюжет
Тюмень

Крутые игры и конкурсы, интересные встречи, мастер-классы и другие полезные развлечения наполнят встречу яркими впечатлениями, а фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарят хорошее настроение на целую неделю. Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.

В этом месяце стартует конкурс для деток, они могут стать солнечными героями и получить подарки, при этом хорошо повеселившись.

Запись на участие в конкурсе в официальной группе vk.com/malloko в теме «Солнечные герои». Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому ребятишкам будет комфортно. Подарки гарантируются!

Подробности расписания vk.com/malloko.

Адрес: Пермякова, 50б, ТРЦ «Солнечный», 2 этаж

#Новости#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
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