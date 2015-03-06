«Солнечный» приглашает в выходные на детскую программу

Крутые игры и конкурсы, интересные встречи, мастер-классы и другие полезные развлечения наполнят встречу яркими впечатлениями, а фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарят хорошее настроение на целую неделю. Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.
В этом месяце стартует конкурс для деток, они могут стать солнечными героями и получить подарки, при этом хорошо повеселившись.
Запись на участие в конкурсе в официальной группе vk.com/malloko в теме «Солнечные герои». Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому ребятишкам будет комфортно. Подарки гарантируются!
Подробности расписания vk.com/malloko.
Адрес: Пермякова, 50б, ТРЦ «Солнечный», 2 этаж