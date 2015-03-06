Куда сходить в Тюмени в выходные: 6 — 9 марта

В ТРЦ «Премьер» по субботам дети смогут стать участниками экспромт-театра, организованного театром «Премьера». Пока родители на шопинге, их сыновья и дочки будут участвовать в мастер-классах по актерскому мастерству, а это необычайно весело и интересно. Забавные конкурсы и сюрпризы поднимут настроение всем! Каждую субботу в марте вас ждут в ТРЦ «Премьер» на 1-м этаже у фонтана. Начало в 14 часов.
Чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму «Пурга 2015» (лыжная дистанция) состоятся в окрестностях спортивно-оздоровительной базы «Азимут» (Тюменский район, 18-й км. Червишевского тракта) 6–8 марта.
Масштабная интерактивная площадка «Лаборатория безопасности» развернется в «Гудвине» 7 и 8 марта с 13 до 17 часов. Здесь дети получат ответы на вопросы о том, как влияют на дорожное покрытие первые капли дождя, как образуется туман, почему на дороге появляется гололедица, что такое снег. Будет на площадки и игровая зона с аниматорами, и фотозона в виде гигантского снежного шара.
Мастерство школьных команд КВН можно будет оценить 9 марта в 15:00 в концертном зале кинотеатра «Космос». Руководители команд — лучшие квнщики Тюмени.
Цветы из необычных материалов научат делать на мастер-классах, которые пройдут во дворце творчества и спорта «Пионер» (каб. 9). 6 марта в 18:30 начнется мастер-класс «Цветы в декупаже», 7 марта в 12:00 — «Цветы из лент», в 14:00 — «Цветы из конфет», в 16:00 — «Цветы из шаров».
Родителей с детьми ждут и в торговой галерее «Вояж» (Герцена, 94) на развивающую программу «Классика детям». Забудьте о том, что классика — это скучно. Вас ждет знакомство с шедеврами мирового музыкального искусства в форме игры, сказки и совместного творчества. В программе будут принимать участие профессиональные музыканты, солисты ведущих музыкальных коллективов нашего города. Детские мероприятия проходят каждую субботу в 14:00 на 3 этаже «Вояжа».
7 марта в 12 часов, 8 марта в 12 и 15 часов от музея «Городская Дума» отправятся экскурсии на двухэтажном автобусе «Любовь в городе Т». Вам расскажут самые яркие истории любви со дня основания первого сибирского города и до наших дней. Запись по телефону: 45-35-90.
Также на театрализованную экскурсию по Тюмени приглашает мастерская путешествий «Рыжий слон» 8 марта с 19 до 21 часа. На ней купеческая дочь Валюша Колокольникова, угостит тюменскими сладостями и чаем из угольного самовара, а мадам Даудель расскажет о деле всей своей жизни и погадает на дереве счастья. Сын кожевенного короля Федор Колмагоров, выберет среди незамужних девиц достойную невесту. Гости посетят места, где загадываются самые заветные желания, поднимут за их исполнение бокал игристого, услышат рассказы о любви, семье и исторических личностях, а также забавные факты и легенды из истории Тюмени. Подробности по телефону 64-01-85, 93-70-88.
Презентация проекта Formula Neftegaz и гоночного болида пройдет в ТРЦ «Кристалл» 8 марта в 15 часов. Также вас ждут конкурс на лучшее селфи, подарки от спонсоров, выступление группы поддержки Formula Neftegaz и ВИА Time.
8 марта с 14:00 до 18:00 на 2 этаже торгово-развлекательного центра «Фаворит» вас будут ждать визажист и парикмахер, которые совершенно бесплатно сделают вам макияж или прическу.
Премьерные показы спектакля театра «Буриме» о непростой жизни тинейджеров «Победила я» пройдут на Сцене на Пятом Тюменского драмтеатра 6, 7 и 8 марта.
Полуфинал конкурса эстрадных исполнителей «Песня не знает границ» состоится 9 марта на сцене Тюменского театра кукол. Начало в 17 часов.
Праздничную площадку в честь Международного женского дня 8 марта в 14:00 в МФК «Магеллан» организует Тюменский Арбат «Содружество». В программе: поздравления от ваших мужчин со сцены, выступление артистов и музыкальных коллективов, творческие мастер-классы.
Всероссийскую выставку собак всех пород проводит 7 марта в выставочном зале (Севастопольская, 12) Российская кинологическая ассоциация, общественная организация любителей флоры и фауны «Веста».
Музыкальный вечер «Фарфоровый Пьеро», на котором Ирина Гендлер исполнит романсы Вертинского и Прозоровского, пройдет 6 марта в музее «Дом Машарова» (Ленина, 24). Начало в 19 часов, билеты 250 рублей.
Человек-анекдот Игорь Маменко будет рассказывать анекдоты и смешные истории 9 марта на сцене филармонии, начало в 19 часов. Неподражаемая мимика и имитация голосов народов дружественных республик не могут оставить равнодушным никого на его концертах.
Пять тату-мастеров будут работать в тайм-кафе «Кроличья нора» 7 марта и бесплатно сделают всем желающим татуировки. Также будут разыграны сертификаты в тату-салоны. Вы платите за время пребывания в тайм-кафе, чай и печеньки — бесплатно.
Всех, кто хочет согреться после зимы, ждут на Hard spring fest, который пройдет в клубе Rocketa (Мурманская, 35) 7 марта, начало в 18 часов. Драйвовую атмосферу создадут команды Arigatou, Aggressive mode (Екатеринбург), Crab bucket theory, Shiro kiochi, Jailbreak, «Кризис», Ontarget. Билет — 200 рублей.
В «Чайной гавани» (Грибоедова, 13) 7 марта в 19 часов пройдет встреча с бизнес-экспертом компании «Ментор», который расскажет о составлении эффективного резюме. Вы узнаете мнения руководителей и работников отделов кадров тюменских компаний о распространённых ошибках в составлении резюме, а также пожелания и более того — некоторые нюансы рассмотрения вашей кандидатуры. Стоимость — 300 рублей.
Праздник для детей пройдет 7 и 8 марта в «Квартире 50» (Орджоникидзе, 18). Детей ждут подвижные игры, конкурсы, прыжки на батуте, дискотека, просмотр мультфильма на проекторе. Время проведения праздника — с 12 до 15 часов, цена билета — 250 рублей. Подробности в группе http://vk.com/event88589717.
Прогуляться по неизвестным уголкам Тюмени вокруг железнодорожного вокзала зовет «Необычайная Тюмень». Вас ждут целых два мостика над железной дорогой (с них видны всевозможные интересности), улица Волгоградская на другой стороне железки, гаражи, покосившиеся домики, ДК Железнодорожник и развороченный овраг Тюменки. Встреча участников — у входа в кассовый зал вокзала в воскресенье — в 11:00. Стоимость — 150 рублей.
Благотворительная выставка Алисы Рыжей и Анастасии Мироновой откроется в воскресенье в 14 часов в «Колумбе». Вход на выставку по приглашениям, однако в следующие дни, до 22 марта, на нее смогут попасть все желающие. Работы посвящены женской красоте в разном возрасте — от младенческого до зрелого.