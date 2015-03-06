Куда сходить в Тюмени в выходные: 6 — 9 марта

Также на театрализованную экскурсию по Тюмени приглашает мастерская путешествий «Рыжий слон» 8 марта с 19 до 21 часа. На ней купеческая дочь Валюша Колокольникова, угостит тюменскими сладостями и чаем из угольного самовара, а мадам Даудель расскажет о деле всей своей жизни и погадает на дереве счастья. Сын кожевенного короля Федор Колмагоров, выберет среди незамужних девиц достойную невесту. Гости посетят места, где загадываются самые заветные желания, поднимут за их исполнение бокал игристого, услышат рассказы о любви, семье и исторических личностях, а также забавные факты и легенды из истории Тюмени. Подробности по телефону 64-01-85, 93-70-88.