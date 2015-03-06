«Фаворит» поздравляет тюменок с женским днем

«Желаем Вам всегда быть красивыми, любимыми и радовать окружающих своими улыбками! Никогда не забывайте баловать себя замечательными покупками и, конечно же, скидками по дисконтной карте Malloko. Кстати, 8 марта в „Фаворите“ её можно будет получить совершенно бесплатно. Но и это еще не всё. У нас есть для вас подарок!», — сообщают в ТРЦ.
В этот день с 14:00 до 18:00 на 2 этаже торгово-развлекательного центра «Фаворит» вас будут ждать настоящие профессионалы своего дела: визажист и парикмахер, которые совершенно бесплатно сделают вам макияж или прическу.
Всем пришедшим девушкам 8 марта — цветы и карта Malloko в подарок!
Ждём вас за весенним настроением в нашем торгово-развлекательном центре «Фаворит»!