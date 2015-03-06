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«Фаворит» поздравляет тюменок с женским днем

6 марта 2015, 11:00
Торгово-развлекательный центр «Фаворит» поздравляет девушек и женщин с 8 марта! С этим прекрасным днём весны и женственности!

«Желаем Вам всегда быть красивыми, любимыми и радовать окружающих своими улыбками! Никогда не забывайте баловать себя замечательными покупками и, конечно же, скидками по дисконтной карте Malloko. Кстати, 8 марта в „Фаворите“ её можно будет получить совершенно бесплатно. Но и это еще не всё. У нас есть для вас подарок!», — сообщают в ТРЦ.

В этот день с 14:00 до 18:00 на 2 этаже торгово-развлекательного центра «Фаворит» вас будут ждать настоящие профессионалы своего дела: визажист и парикмахер, которые совершенно бесплатно сделают вам макияж или прическу.

Всем пришедшим девушкам 8 марта — цветы и карта Malloko в подарок!

Ждём вас за весенним настроением в нашем торгово-развлекательном центре «Фаворит»!

#Новости#8 Марта#ТРЦ Фаворит#Женя#Культура
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