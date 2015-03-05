«Победила я»: непростая жизнь подростков

Интересно, что в спектакль введена и вторая героиня — в пьесе повествование идет от лица одной Наташи Верниковой. Наташа Скворцова прекрасно оттеняет и дополняет главную героиню, добавляет спектаклю глубины и драматизма. Здесь нет однозначно хороших или плохих персонажей, как относиться к героиням решает зритель. В целом, проблема поиска себя, своего голоса и то, насколько нужно пытаться быть правильным для других — актуальна не только для подростков, поэтому спектакль будет интересен многим. Девочкам удается достучаться до зрителей и заставить их задуматься — а значит спектакль удался.