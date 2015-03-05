«Победила я»: непростая жизнь подростков

Пьесу поставил тюменский театр «Буриме», попасть на ее премьерные показы можно будет 6, 7 и 8 марта на Сцене на Пятом Тюменского драмтеатра.
Спектакль построен на конфликте двух школьниц. Повествование ведется от лица хвастливой, уверенной в своей правоте и ставящей себя выше других Наташи Верниковой. Она каждую минуту пытается доказать другим, а главное самой себе, что живет правильно, что она хорошая девочка, да не обычная, а лучше других. Собственных мыслей у Наташи почти нет, все ее суждения — повторение маминых высказываний. Иногда пробивается у Наташи и свой голос, но звучит он очень робко.
С плохо скрываемым презрением она описывает свою соседку, называя ее «эта». Наркоманка, пьет, шляется, бледная, худая, с кругами под глазами. Еще бы, ведь она так отличается от Наташи — делает не то, что ждут от нее окружающие, а живет своими желаниями. Она «гуляет», употребляет алкоголь и на людях целуется с мальчиками, что для Наташи Верниковой неприемлемо.
Оформление спектакля достаточно аскетично — потрепанные мягкие игрушки, помост, жесткий свет, который как рентген высвечивает малейшие движения души героини. Да и сам тон спектакля исповедальный — Наташа делится с нами тем, что даже маме не рассказывает. Ей непросто смириться с тем, что в жизни все неоднозначно: почему ее, которая трудится не покладая рук, посчитали менее талантливой, чем ее соседку. Односложного ответа не дает и сама пьеса — финал открытый.
В целом, спектакль держится на игре Кристине Сенцовой (исполняет роль Наташи Верниковой) и Дарьи Циммерман (играет Наташу Скворцову). Девочкам удается убедительно показать подростков, которым приходится искать ответы на непростые вопросы, делать серьезный выбор и принимать взрослые решения. Высокий голос Кристины и ее поучительные интонации точь-в-точь соответствуют всем понятному образу правильной девочки.
Интересно, что в спектакль введена и вторая героиня — в пьесе повествование идет от лица одной Наташи Верниковой. Наташа Скворцова прекрасно оттеняет и дополняет главную героиню, добавляет спектаклю глубины и драматизма. Здесь нет однозначно хороших или плохих персонажей, как относиться к героиням решает зритель. В целом, проблема поиска себя, своего голоса и то, насколько нужно пытаться быть правильным для других — актуальна не только для подростков, поэтому спектакль будет интересен многим. Девочкам удается достучаться до зрителей и заставить их задуматься — а значит спектакль удался.