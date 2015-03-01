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В регионе из незаконного оборота изъято 86 тысяч литров алкоголя

1 марта 2015, 11:13
Более 86 тысяч литров алкогольной продукции на общую сумму 3,8 млн рублей было изъято из незаконного оборота в Тюменской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь».
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УМВД

Полицейская операция, проходившая с 10 по 20 февраля, была направлена на выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной и спортосодержащей продукции, а также в сфере производства и оборота поддельных акцизных и федеральных специальных марок.

Всего в рамках мероприятия полицейскими проведено 65 проверок предприятий, организаций, а также частных предпринимателей, занимающихся производством и реализацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате чего выявлено 56 нарушений административного законодательства. 50 правонарушителей привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственными органами возбуждены четыре уголовных дела. Полицейскими задокументирован факт незаконной предпринимательской деятельности участников организованной группы из пяти человек, которые занимались незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, ввезенной на территорию Тюменской области из-за рубежа. Еще три уголовных дела возбуждены по факту реализации алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными акцизными марками. Всего из незаконного оборота изъято шесть тысяч поддельных марок.

#Новости#Алкоголь#УМВД#Тюмень#Таня#Общество
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