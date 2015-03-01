В регионе из незаконного оборота изъято 86 тысяч литров алкоголя

Полицейская операция, проходившая с 10 по 20 февраля, была направлена на выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной и спортосодержащей продукции, а также в сфере производства и оборота поддельных акцизных и федеральных специальных марок.