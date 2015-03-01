В эфире «Голоса» Макс Фадеев предложил 12-летней тюменке работать с ним

Юная тюменка Аделина Кюрджиева выступила во втором сезоне шоу «Голос. Дети». Члены жюри не повернулись к исполнительнице, но 12-летнюю незрячую девочку все равно можно считать победительницей: продюсер Максим Фадеев предложил ей работу.
Программа с участием Аделины Кюрджиевой вышла в эфир в минувшую пятницу, 27 февраля. «Греческая тюменка», как назвала себя сама девочка, проникновенно спела песню «Любовь настала», однако никто из членов жюри к ней не повернулся.
Увидев на сцене девочку в темных очках, Дима Билан выбежал на сцену, чтобы подбодрить юную певицу. Через пару минут к нему присоединилась и Пелагея. «Очень красивая песня, вы ее прочувствовали от начала до конца. Как будто это было не конкурсное выступление, а самый настоящий номер большого серьезного артиста. Спасибо за то, что вы вложили душу в это», — сказала она.
Еще один член жюри — Максим Фадеев — не стал утешать Аделину, а с ходу предложил 12-летней тюменке работать с ним. Разумеется, девочка была в восторге и горячо поблагодарила известного продюсера.