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В эфире «Голоса» Макс Фадеев предложил 12-летней тюменке работать с ним

1 марта 2015, 12:09
Юная тюменка Аделина Кюрджиева выступила во втором сезоне шоу «Голос. Дети». Члены жюри не повернулись к исполнительнице, но 12-летнюю незрячую девочку все равно можно считать победительницей: продюсер Максим Фадеев предложил ей работу.
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Дети

Юная тюменка Аделина Кюрджиева выступила во втором сезоне шоу «Голос. Дети». Члены жюри не повернулись к исполнительнице, но 12-летнюю незрячую девочку все равно можно считать победительницей: продюсер Максим Фадеев предложил ей работу.

Программа с участием Аделины Кюрджиевой вышла в эфир в минувшую пятницу, 27 февраля. «Греческая тюменка», как назвала себя сама девочка, проникновенно спела песню «Любовь настала», однако никто из членов жюри к ней не повернулся.

Увидев на сцене девочку в темных очках, Дима Билан выбежал на сцену, чтобы подбодрить юную певицу. Через пару минут к нему присоединилась и Пелагея. «Очень красивая песня, вы ее прочувствовали от начала до конца. Как будто это было не конкурсное выступление, а самый настоящий номер большого серьезного артиста. Спасибо за то, что вы вложили душу в это», — сказала она.

Еще один член жюри — Максим Фадеев — не стал утешать Аделину, а с ходу предложил 12-летней тюменке работать с ним. Разумеется, девочка была в восторге и горячо поблагодарила известного продюсера.

#Новости#Музыка#Телевидение#Дети#Тюмень#Таня#Культура
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