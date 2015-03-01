В эфире «Голоса» Макс Фадеев предложил 12-летней тюменке работать с ним

Увидев на сцене девочку в темных очках, Дима Билан выбежал на сцену, чтобы подбодрить юную певицу. Через пару минут к нему присоединилась и Пелагея. «Очень красивая песня, вы ее прочувствовали от начала до конца. Как будто это было не конкурсное выступление, а самый настоящий номер большого серьезного артиста. Спасибо за то, что вы вложили душу в это», — сказала она.