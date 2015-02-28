«Народный хит Победы» провел второй отборочный тур

На большой сцене ДНК «Строитель» 25 февраля 2015 года прошел второй отборочный тур фестиваля самодеятельного творчества «Народный хит Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.).
Набрав наибольшее количество голосов во II отборочном туре, в финал фестиваля-конкурса вышли следующие участники:
— Феоктистова Юлия;
— Ансамбль «Майский вальс»;
— Марченко Галина;
— Татьяна Теренина;
— Мария Королева;
— Вокальная группа «Малина».
Главной задачей фестиваля является пропаганда истории и воинской славы Отечества, развития массовости и популяризации исполнительского мастерства любительских коллективов и исполнителей, создания песенного репертуара героико-патриотической, гражданственной тематики, активного участия коллективов и исполнителей самодеятельного творчества в мероприятиях по празднованию знаменательных дат российской военной истории, Великой Отечественной войны.
Учредителями и организаторами фестиваля являются Департамент культуры Тюменской области, ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» и ТГБОО «Городской клуб ветеранов».
Следующий отборочный тур пройдет в концертном зале ДНК «Строитель» 14 марта 2015 г. в 12.00 часов, 11 апреля 2015 г. в 16:00.