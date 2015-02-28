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«Народный хит Победы» провел второй отборочный тур

28 февраля 2015, 09:13
На большой сцене ДНК «Строитель» 25 февраля 2015 года прошел второй отборочный тур фестиваля самодеятельного творчества «Народный хит Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.).

На большой сцене ДНК «Строитель» 25 февраля 2015 года прошел второй отборочный тур фестиваля самодеятельного творчества «Народный хит Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.).

Набрав наибольшее количество голосов во II отборочном туре, в финал фестиваля-конкурса вышли следующие участники:

— Феоктистова Юлия;

— Ансамбль «Майский вальс»;

— Марченко Галина;

— Татьяна Теренина;

— Мария Королева;

— Вокальная группа «Малина».

Главной задачей фестиваля является пропаганда истории и воинской славы Отечества, развития массовости и популяризации исполнительского мастерства любительских коллективов и исполнителей, создания песенного репертуара героико-патриотической, гражданственной тематики, активного участия коллективов и исполнителей самодеятельного творчества в мероприятиях по празднованию знаменательных дат российской военной истории, Великой Отечественной войны.

Учредителями и организаторами фестиваля являются Департамент культуры Тюменской области, ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» и ТГБОО «Городской клуб ветеранов».

Следующий отборочный тур пройдет в концертном зале ДНК «Строитель» 14 марта 2015 г. в 12.00 часов, 11 апреля 2015 г. в 16:00.

#Новости#День Победы#ДНК Строитель#Женя#Культура
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