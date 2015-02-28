«Народный хит Победы» провел второй отборочный тур

Главной задачей фестиваля является пропаганда истории и воинской славы Отечества, развития массовости и популяризации исполнительского мастерства любительских коллективов и исполнителей, создания песенного репертуара героико-патриотической, гражданственной тематики, активного участия коллективов и исполнителей самодеятельного творчества в мероприятиях по празднованию знаменательных дат российской военной истории, Великой Отечественной войны.