Купи фотографию — помоги детям

Снимки посвящены женской красоте, на них запечатлены представительницы прекрасного пола с раннего младенчества и до зрелого возраста. Все средства, полученные от продажи фоторабот авторов в день закрытия выставки, пойдут в ГБУЗ «Тюменский специализированный дом ребенка» на приобретение бактерицидного аппарата, а также первостепенных нужд.