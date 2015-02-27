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Купи фотографию — помоги детям

27 февраля 2015, 09:36
Благотворительная выставка-продажа фотографий «Девочка. Девушка. Женщина» откроется 8 марта в 14 часов в ТРЦ «Колумб». Здесь будут представлены работы тюменских фотографов Алисы Рыжей и Анастасии Мироновой.
Сюжет
Тюмень

Снимки посвящены женской красоте, на них запечатлены представительницы прекрасного пола с раннего младенчества и до зрелого возраста. Все средства, полученные от продажи фоторабот авторов в день закрытия выставки, пойдут в ГБУЗ «Тюменский специализированный дом ребенка» на приобретение бактерицидного аппарата, а также первостепенных нужд.

На открытии гостей ждет развлекательная программа, розыгрыш сертификатов и призов от партнеров мероприятия, различные мастер-классы по уходу за красотой, а также праздничный фуршет. Ведущий торжества Антон Павлов.

Вход на выставку в день открытия по пригласительным билетам, которые можно получить у организаторов проекта. С 9 по 22 Марта с 11:00 до 20:00 вход для посетителей свободный, сообщают организаторы.

Во все дни работы выставки будут проходить мастер-классы «Как сделать макияж полезным для здоровья?», «Как стать парикмахером?», «Роспись ногтей в космическом стиле», «Техника плетения кос», а также консультации семейного психолога, косметолога.

#Новости#Выставки#Мастер-класс#Тюмень#Ирина#Культура
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