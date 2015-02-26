За езду по фальшивым правам водители заплатят 80 тысяч рублей

36-летний житель ХМАО в июле 2006 года, не имея времени для получения водительского удостоверения законным путем, купил водительские права и ездил по ним 8 лет. 4 декабря 2014 года он с семьей на Nissan X-Trail поехал к родным в Курган. На 372 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль был остановлен сотрудниками ГИББД. При проверке документов они выяснили, что у водителя фальшивые права.
А вот 50-летний житель Оренбургской области 7 апреля 2014 года был лишен водительских прав на 1 год и 8 месяцев за управление транспортом в состоянии опьянения. Однако перед тем как сдать водительское удостоверение в ГИБДД, он с помощью цветного принтера сделал копию удостоверения и заламинировал ее. На основании поддельного документа мужчина стал управлять машиной. 15 января 2015 года его автомобиль «Лада-211540» на 372 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск остановил инспектор ДПС, который и разоблачил водителя.
В отношении югорчанина был составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), а в отношении оренбуржца — по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). По результатам их рассмотрения первого нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей, а второго — на 30 тысяч. Кроме того, против водителей были возбуждены уголовные дела за использование фальшивых документов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Тюменской области. Таким образом, езда по поддельным водительским правам обошлась жителю ХМАО в 30 тысяч, а жителю Оренбуржской области — в 50 тысяч рублей.