За езду по фальшивым правам водители заплатят 80 тысяч рублей

А вот 50-летний житель Оренбургской области 7 апреля 2014 года был лишен водительских прав на 1 год и 8 месяцев за управление транспортом в состоянии опьянения. Однако перед тем как сдать водительское удостоверение в ГИБДД, он с помощью цветного принтера сделал копию удостоверения и заламинировал ее. На основании поддельного документа мужчина стал управлять машиной. 15 января 2015 года его автомобиль «Лада-211540» на 372 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск остановил инспектор ДПС, который и разоблачил водителя.