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Угадай место отдыха по фотографии № 50

25 февраля 2015, 17:47
Как ходить в рестораны и кафе и получать за это деньги? Во-первых, для этого вам нужно быть преданным поклонником сайта NashGorod.ru и постоянно мониторить ленту новостей.
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Тюмень

Во-вторых, вам надо изучать и запоминать детали интерьера заведений, где вы бываете. А в-третьих, вам нужно первым оставить правильный ответ в комментариях.

За это счет вашего мобильного телефона пополнится на 500 рублей.

Сегодня вам нужно угадать, какое заведение украшает ковер с этим орнаментом.

От одного пользователя принимается только один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено. Итоги мы подведем 2 марта.

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