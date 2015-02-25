Угадай место отдыха по фотографии № 50

Во-вторых, вам надо изучать и запоминать детали интерьера заведений, где вы бываете. А в-третьих, вам нужно первым оставить правильный ответ в комментариях.
За это счет вашего мобильного телефона пополнится на 500 рублей.
Сегодня вам нужно угадать, какое заведение украшает ковер с этим орнаментом.
От одного пользователя принимается только один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено. Итоги мы подведем 2 марта.
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