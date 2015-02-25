Тюменская область расширяет географию ярмарок

А в прошедшие выходные в областном центре с успехом прошел фестиваль в рамках акции «Покупаем тюменское», где горожанам предлагали не только социальные, но и деликатесные продукты. Аграрии области продали почти 60 тонн продовольственных товаров, выручив более шести с половиной миллионов рублей. А уже в субботу, 28 февраля, тюменские товаропроизводители представят свежайшую мясную, молочную и рыбную продукцию на ярмарке в Сургуте (Центральный городской рынок).