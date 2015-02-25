Тюменская область расширяет географию ярмарок

Заместитель губернатора Олег Заруба информировал штаб о ценах на продукты питания. В прошедшую неделю они вели себя достаточно сдержано. Рост цены показали четыре продукта: виноград (+14%), бананы (около 10%), репчатый лук (5%) и рис (5%), что связано с разными факторами — сменой поставщиков, сезонностью продукта, недостаточным урожаем (речь идет о луке) у местных производителей.
Показали свою эффективность выездные проверки совместно с прокуратурой. Основанием для них становятся обращения жителей региона, в том числе и на блог губернатора. Так, по информации заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова в ближайшую неделю проверки обоснованности ценообразования на производимую продукцию ждут 11 предприятий области.
Среди регулирующих мер Олег Заруба назвал и социальные продовольственные ярмарки. Таких в областном центре прошло уже две — 7 и 14 февраля. Участие в них приняли более ста предприятий агропромышленного комплекса области. Жители Тюмени раскупили за эти дни 105,9 тонн хлебо-булочной, цельномолочной, мясной и рыбной продукции, сливочного масла и яиц, муки, сахара, картофеля и овощей. Суммарный товарооборот ярмарок составил около 7,5 млн. рублей.
А в прошедшие выходные в областном центре с успехом прошел фестиваль в рамках акции «Покупаем тюменское», где горожанам предлагали не только социальные, но и деликатесные продукты. Аграрии области продали почти 60 тонн продовольственных товаров, выручив более шести с половиной миллионов рублей. А уже в субботу, 28 февраля, тюменские товаропроизводители представят свежайшую мясную, молочную и рыбную продукцию на ярмарке в Сургуте (Центральный городской рынок).
Напомним, ярмарки тюменских сельхозтоваропроизводителей стартовали в этом году 5–6 января в Муравленко и Когалыме. В планах 2015-го свыше 30-ти ярмарок-продаж в разных городах Югры и Ямала, сообщает пресс-служба главы региона.