Тысячи милых hand made сувениров — «На чердачке»

Кто же не мечтает заглянуть в будущее? Приоткрыть тайны на ярмарке помогут магические карты Таро. На арт-маркете можно заказать для себя подарок прямо на месте! Быстрые портреты с натуры — это предложение для тех, кто давно мечтал о портрете, но не мог себе позволить! За символическую плату, материал на выбор — акварель, пастель, уголь или карандаш! А также шаржи и стилизованные портреты на любой Арт-маркет «Весна! Чердачке» пройдет 28 февраля — 1 марта в ТРЦ «Па-На-Ма» с 10:00 до 21:00.