Тысячи милых hand made сувениров — «На чердачке»

Арт-маркет соберет более 60 мастеров рукоделия, готовых доверить вам самые душевные работы, сделанные своими руками. Над диковинными вещицами трудились мастера из Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Кургана, Ишима, Тобольска, Ноябрьска, Новоуральска.
На ярмарке вы найдете:
— авторские игрушки и украшения для дома, чтобы окружить себя и родных красотой и уютом;
— множество открыток ручной работы, чтобы поздравления были душевными и яркими;
— букеты из конфет — для самых сладких пожеланий;
— предметы интерьера, игрушки и подушки;
— яркие шапочки, шарфы, оригинальную одежду и теплые аксессуары — для любителей праздновать на свежем воздухе;
— уютные сумки и косметички, в которые так удобно складывать подарки;
— украшения — сережки, браслеты, колечки, бусы — которых никогда не бывает много;
— косметику и мыло ручной работы;
— резные свечи для самых романтичных вечеров;
— посуду из глины и дерева;
— и ещё сотни приятных, душевных мелочей и сувениров.
Также посетителей ждут бесплатные мастер-классы, где под руководством опытных мастеров можно будет создать украшение для дома или для себя, авторскую открытку, обучиться объемной вышивке.
Для всех-всех гостей ярмарки бесплатная беспроигрышная лотерея с подарками ручной работы, а также от партнеров ярмарки. Будет разыгран стильный городской рюкзак, сертификаты на эко-уборку, татуаж.
Будет на ярмарке и фримаркет: участники этого движения отдают даром ставшие ненужными им товары. Фримаркет будет тематический — здесь вы сможете поделиться и найти товары для творчества. Можно будет принести и, соответственно, забрать то, что в дальнейшем может стать замечательной работой или пригодиться для опыта начинающему мастеру — клубочки пряжи, отрезы тканей, бусины и бисер, салфетки для декупажа, полимерная глина, шерсть для валяния….
Кто же не мечтает заглянуть в будущее? Приоткрыть тайны на ярмарке помогут магические карты Таро. На арт-маркете можно заказать для себя подарок прямо на месте! Быстрые портреты с натуры — это предложение для тех, кто давно мечтал о портрете, но не мог себе позволить! За символическую плату, материал на выбор — акварель, пастель, уголь или карандаш! А также шаржи и стилизованные портреты на любой Арт-маркет «Весна! Чердачке» пройдет 28 февраля — 1 марта в ТРЦ «Па-На-Ма» с 10:00 до 21:00.
Группа «Вконтакте» с анонсами, фотографиями необычных вещей и прочими подробностями: https://vk.com/evenan2.
Телефон для справок: 944–233.