На Тюменском Арбате выступили местные звезды

Первое в этом году мероприятие Тюменского Арбата, посвященное дню всех мужчин под названием «Сильный не боится перемен!», прошло 23 февраля. В этот день в ТРЦ «Колумб» пришло много зрителей, сцену буквально окружила публика в ожидании программы. Конечно же, праздник оправдал ожидания гостей.
На открытии Тюменского Арбата выступил вокально-инструментальный коллектив «Kate & Band». Звуки гитары, барабанов, фортепиано, саксофона и прелестного женского вокала Екатерины Кайзер задали тон предстоящему мероприятию. Каждый творческий коллектив поддерживал праздничное настроение. Покорили зрителей своим выступлением участники группы The Space Age, которых можно услышать каждый четверг в баре ХХХХ.
Приглашенные гости дуэт AkBoys подарили гостям заряд положительных эмоций и порадовали живым и интересным номером.
Не обошлось, конечно, без детских выступлений. На сцену Тюменского Арбата 23 февраля вышли совсем юные артисты, ученик музыкальной школы «Виртуозы» Таранюк Виталий и ученик «Школы рока» Ракецкий Матвей, они спели песни-поздравления для своих пап. Поразил всех гостей умением мастерски управляться с электрогитарой 8-милетний Артем Гультяев. Он пришел в сопровождении своего педагога по гитаре Максима Макарова, который в свою очередь не выдержал творческого наплыва эмоций и тоже выступил для зрителей и даже подарил одному из гостей сертификат на запись песни в своей студии.
Какой праздник без танцев? Арбата без танцев не бывает, поэтому творческая площадка на некоторое время стала импровизированным паркетом, на который вышли танцевальный коллектив Dance Passion и проект DEORO. Зрители не отводили взгляд от сцены, ведь здесь исполняли канкан и номер в стиле «Чикаго».
Напоминаем, что Тюменский Арбат — это место, где любой начинающий артист сможет развить свой талант и набраться опыта, а профессионал, в свою очередь, готов этим опытом поделиться. Если в тебе горит искорка творчества, у тебя есть шанс попасть на сцену Тюменского Арбата уже 8 марта! Отправляй заявку на [email protected] и, возможно, ты станешь следующей звездой Тюменского Арбата!