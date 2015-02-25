На Тюменском Арбате выступили местные звезды

Не обошлось, конечно, без детских выступлений. На сцену Тюменского Арбата 23 февраля вышли совсем юные артисты, ученик музыкальной школы «Виртуозы» Таранюк Виталий и ученик «Школы рока» Ракецкий Матвей, они спели песни-поздравления для своих пап. Поразил всех гостей умением мастерски управляться с электрогитарой 8-милетний Артем Гультяев. Он пришел в сопровождении своего педагога по гитаре Максима Макарова, который в свою очередь не выдержал творческого наплыва эмоций и тоже выступил для зрителей и даже подарил одному из гостей сертификат на запись песни в своей студии.