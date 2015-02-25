На автовокзале силовики тренировались освобождать заложников

Во время командно-штабных учений, которые проходили 24 февраля на автовокзале в Тюмени, силовики тренировались ловить террористов и освобождать заложников.
В проведении антитеррористических учений было задействовано более ста сотрудников правоохранительных ведомств и органов власти.
«В ходе учения силовые структуры совершенствовали практические навыки в управлении силами и средствами при выполнении первоочередных мероприятий по освобождению захваченных заложников, минимизации и ликвидации негативных последствий от действий условных террористов», — отметили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.
На сайте УМВД по Тюменской области также сообщается, что руководителем учений дана положительная оценка уровню взаимодействия оперативных служб при освобождении заложников.