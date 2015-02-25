На автовокзале силовики тренировались освобождать заложников

«В ходе учения силовые структуры совершенствовали практические навыки в управлении силами и средствами при выполнении первоочередных мероприятий по освобождению захваченных заложников, минимизации и ликвидации негативных последствий от действий условных террористов», — отметили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.