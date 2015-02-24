В Тюмени разгадали тайну голландской тарелки

Музей изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47 приглашает разгадать тайны голландской тарелки.
Долгое время история экспоната оставалась загадкой. Благодаря исследовательской работе были найдены аналоги в коллекции Эрмитажа и в музее ратуши города Вианен (Голландия).
«Расшифровка монограмм и сюжета рисунка на тарелке привела к удивительным открытиям. Тайные знаки и символы в виде чисел и букв можно встретить не только на старинных предметах. Художники умело зашифровывали свои послания в сюжетах своих картин и гравюр», — комментирует куратор выставки Людмила Осинцева.
Также на базе выставки организуются музейные уроки и мероприятия под названием «Мастерская чародея».
Презентация уникального предмета — фаянсовой тарелки из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова состоится 27 февраля 2015 г. в 15:00 в Музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.