В Тюмени разгадали тайну голландской тарелки

«Расшифровка монограмм и сюжета рисунка на тарелке привела к удивительным открытиям. Тайные знаки и символы в виде чисел и букв можно встретить не только на старинных предметах. Художники умело зашифровывали свои послания в сюжетах своих картин и гравюр», — комментирует куратор выставки Людмила Осинцева.