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В Тюмени разгадали тайну голландской тарелки

24 февраля 2015, 15:32
Музей изобразительных искусств приглашает разгадать тайны голландской тарелки.

Музей изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47 приглашает разгадать тайны голландской тарелки.

Долгое время история экспоната оставалась загадкой. Благодаря исследовательской работе были найдены аналоги в коллекции Эрмитажа и в музее ратуши города Вианен (Голландия).

«Расшифровка монограмм и сюжета рисунка на тарелке привела к удивительным открытиям. Тайные знаки и символы в виде чисел и букв можно встретить не только на старинных предметах. Художники умело зашифровывали свои послания в сюжетах своих картин и гравюр», — комментирует куратор выставки Людмила Осинцева.

Также на базе выставки организуются музейные уроки и мероприятия под названием «Мастерская чародея».

Презентация уникального предмета — фаянсовой тарелки из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова состоится 27 февраля 2015 г. в 15:00 в Музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.

#Новости#Презентация#Музей изобразительного искусства#Женя#Культура
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