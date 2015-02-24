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Тысячу доз спермы привезли в Заводоуковский район из Москвы

24 февраля 2015, 13:49
На прошедшей неделе специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проконтролирован ввоз замороженной спермы для предприятий Тюменской области. Продукция используется для нужд сельского хозяйства.

Племенной материал в количестве 1000 доз прибыл авиарейсом из города Москвы в ЗАО «Падунское» и ООО «Боровинка» в Заводоуковском районе. Применение семенного материала по назначению позволит предприятиям увеличить поголовье стада, повысить продуктивность, а значит и доходность.

Также, по данным отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте, в Тюменскую область прибыли на авиатранспорте: одна собака из Новокубанска (Краснодарский край), более 900 аквариумных рыбок и 35 гидробионтов (саламандры, тритончики) из Москвы, а также 300 пиявок из северной столицы.

Покинули область за неделю шесть собак, две кошки и одна морская свинка, которые отправились в Белгород, Владикавказ, Санкт-Петербург и Москву. Почти 100 т молочной продукции отправились в Казахстан.

При транзите через посты ДПС инспекторами Управления приостановлена реализация более 400 кг продукции животного происхождения и 400 кг кормов по причине отсутствия ветеринарных сопроводительных документов. После предоставления соответствующих документов задержанная продукция выпущена в свободную реализацию, сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

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