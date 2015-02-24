Тысячу доз спермы привезли в Заводоуковский район из Москвы

Также, по данным отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте, в Тюменскую область прибыли на авиатранспорте: одна собака из Новокубанска (Краснодарский край), более 900 аквариумных рыбок и 35 гидробионтов (саламандры, тритончики) из Москвы, а также 300 пиявок из северной столицы.