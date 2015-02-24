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Молодого тюменца осудили за экстремистское видео в соцсети

24 февраля 2015, 12:35
В Тюмени осужден 19-летний Михаил Цилин. Он признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет).
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Тюмень

В Тюмени осужден 19-летний Михаил Цилин. Он признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет).

2 февраля 2014 года активный сторонник националистических взглядов Цилин разместил на созданной им под псевдонимом странице в социальной сети видеозапись «Прогулки в гуковской общаге 2». Данный ролик в июле 2009 года решением Кировского районного суда г. Томска был признан экстремистским: в нем содержалась информация, направленная на возбуждение чувства ненависти или вражды по отношению к лицам нерусской национальности, а также на унижение достоинства человека либо групп лиц по признакам расы, национальности, языка.

Размещенная запись попала в поле зрения сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области, которые в ходе оперативных мероприятий вышли на Цилина. В ходе следствия молодой человек удалил экстремистское видео со своей страницы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, суд назначил Цилину 7 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства.

#Новости#Экстремизм#Интернет#Тюмень#Таня#Происшествия
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