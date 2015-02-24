Молодого тюменца осудили за экстремистское видео в соцсети

2 февраля 2014 года активный сторонник националистических взглядов Цилин разместил на созданной им под псевдонимом странице в социальной сети видеозапись «Прогулки в гуковской общаге 2». Данный ролик в июле 2009 года решением Кировского районного суда г. Томска был признан экстремистским: в нем содержалась информация, направленная на возбуждение чувства ненависти или вражды по отношению к лицам нерусской национальности, а также на унижение достоинства человека либо групп лиц по признакам расы, национальности, языка.