Тюменцы увидят историю любви графа Резанова и Кончиты

В 2015 году проходит грандиозный мировой тур мюзикла «Юнона и Авось», посвященный 70-летнему юбилею композитора Алексея Рыбникова. 28 февраля самую известную российскую рок-оперу можно будет увидеть на сцене Тюменской филармонии.
«Юнона и Авось» — одна из наиболее популярных и востребованных рок-опер как на территории России, так и за рубежом. Ее авторы — выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Премьера рок-оперы состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более тридцати лет постановка идет с неизменным успехом и полным аншлагом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия и другие страны. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.
Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.
Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера рок-оперы поставлены прославленной певицей, заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадалки»). Великолепные хореографические номера в постановке Жанны Шмаковой (хореограф-постановщик мюзиклов «Буратино», «Продюсеры», «Иствикские ведьмы», рок-оперы «Хоакин Мурьета») делают рок-оперу ярким незабываемым зрелищем. Главный режиссер спектакля — Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.
В спектакле заняты блестящие московские артисты — звезды новой волны. В роли графа Резанова — артисты театра Алексея Рыбникова Валерий Анохин, Николай Дроздовский и Никита Поздняков. Роль Кончиты исполняют Наталья Крестьянских и Светлана Бакаева. Также в спектакле задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Евгения Благова, Николай Лютов, Екатерина Кульчицкая, Иван Агафонов, Егор Николаев, Павел Зибров, Леонид Сивец и другие.
Тюменцы смогут увидеть легендарную рок-оперу в новой постановке 28 февраля в Тюменской филармонии. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 800 до 3000 рублей. Справки по телефонам: 48-48-92; 73-73-61.
Фото с сайта rybnikovtheater.ru