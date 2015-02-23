Тюменцы увидят историю любви графа Резанова и Кончиты

«Юнона и Авось» — одна из наиболее популярных и востребованных рок-опер как на территории России, так и за рубежом. Ее авторы — выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Премьера рок-оперы состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более тридцати лет постановка идет с неизменным успехом и полным аншлагом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия и другие страны. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.