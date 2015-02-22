Тюменские инвалиды недовольны заботой о них властей

По словам Максима Афанасьева, 2014 год стал годом интенсивного продвижения в работе с беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам улично-дорожной сети, дворовым территориям, паркам и скверам.
Так, в рамках программы «Доступная среда» в 2014 году в Тюмени был создан уникальный объект — общежитие для слабовидящих. В городе были оборудованы 54 пешеходных перехода, обеспечивающих безопасное передвижение инвалидов через дорогу. В настоящий момент 115 тюменских инвалидов, проживающих в многоквартирных домах, беспрепятственно выходят на улицу благодаря специально оборудованным пандусам.
Кроме того, тюменские депутаты гордятся реализованным в 2014 году проектом «Говорящий город», в рамках которого в городе появились «говорящие» светофоры. «Теперь водители автобусов уже не проезжают мимо слабовидящего человека, а сразу пропускают его», — говорит Афанасьев.
Тем не менее, по словам замглавы тюменской администрации, на данный момент лишь 18% учреждений для инвалидов города финансируются за счет городского бюджета, из них 12–15% полностью доступны для малоподвижной группы населения, 30% — доступны частично. Для жителей многоквартирных домов специальные пандусы доступны лишь на 8%, пешеходные переходы для инвалидов — на 25%, а возможность пользования инвалидами колясок с электродвигателями в Тюмени пока недоступна совсем.
Председатель Тюменской областной организации ВОИ Евгений Кравченко признался: " Мы можем обеспечить нашим инвалидам доступность передвижения, но какой в этом смысл, если человек даже не может выйти из дома». По его словам, все чаще со стороны жильцов многоквартирных домов и управляющих компаний встречается непонимание в вопросах необходимости установки в подъездах пандусов для инвалидов, вертикальных подъемников. Между тем, по словам руководителя управы Ленинского АО администрации города Тюмени Романа Воллерта, обслуживание внутреннего пандуса не требует особенных финансовых затрат.
«У нас в подъезде до сих пор нет пандусов для инвалидов, скверов и парков для прогулок катастрофически не хватает, машины заткнули практически все пространство, может быть, что-то и делается, но чересчур медленно», — сказал один из присутствующих на круглом столе пенсионер-инвалид.
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