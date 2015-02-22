Тюменские инвалиды недовольны заботой о них властей

Председатель Тюменской областной организации ВОИ Евгений Кравченко признался: " Мы можем обеспечить нашим инвалидам доступность передвижения, но какой в этом смысл, если человек даже не может выйти из дома». По его словам, все чаще со стороны жильцов многоквартирных домов и управляющих компаний встречается непонимание в вопросах необходимости установки в подъездах пандусов для инвалидов, вертикальных подъемников. Между тем, по словам руководителя управы Ленинского АО администрации города Тюмени Романа Воллерта, обслуживание внутреннего пандуса не требует особенных финансовых затрат.